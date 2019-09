दुकान में सेंध लगाकर लाखों का माल पार

मेहंदीपुर बालाजी. थाना क्षेत्र में ठीकरिया चौराहे पर एक परचून की होलसेल दुकान में सेंध लगाकर सोमवार रात चोर 30 हजार की नकदी सहित करीब 4 लाख 50 हजार का माल पार कर ले गए। इस संबंध में पीडि़त ने थाने में मामला दर्ज कराया है। व्यापारी ललित कुमार अग्रवाल ने बताया कि वह सोमवार रात दुकान बढ़ाकर घर चला गया।

Goods worth lakhs crossed by making a dent in the shop

सुबह दुकान खोलने पर पता चला कि चोरों ने दुकान के पीछे से दीवार में सेंध लगाकर लाखों का सामान पार कर लिया। आसपास खेतों में ट्रैक्टर-ट्रॉली के टायरों के निशान मिले। इससे माना जा रहा है कि चोर ट्रैक्टर-ट्रॉली में सामान को भरकर ले गए। घटना की सूचना मिलने पर बड़ी संख्या में ग्रामीण एकत्र हो गए एवं पुलिस से माल बरामद कर चोरों को गिरफ्तार करने की मांग की। कमलेश ठीकरिया सहित अन्य ने बढ़ते अपराधों पर आक्रोश जताया। मेहंदीपुर बालाजी थाना प्रभारी नरेश कुमार शर्मा ने बताया कि पुलिस वारदात की गम्भीरता से जांच कर रही है।

यात्री के बैग से मोबाइल पार



बांदीकुई. अयोध्या से परिवार के साथ मेहंदीपुर बालाजी दर्शन करने के लिए आई एक महिला यात्री के बैग में ब्लैड से कट लगाकर दो युवकों ने मोबाइल पार कर लिया। कुछ ही देर बाद घटना का पता महिला यात्री को लगा तो उसने स्टेशन पर तलाश किया। जहां दो जने एक अन्य महिला के बैग से छेड़छाड़ करते दिखाई दिए तो उसने शोर किया। इस पर भीड़ ने दोनों की धुनाई कर दी। एक आरोपी भागने में सफल हो गया। दूसरे नाबालिग से जीआरपी पूछताछ कर रही है।



जानकारी के अनुसार अयोध्या निवासी महिला यात्री अनिता सिंह मेहंदीपुर बालाजी से दर्शन कर बांदीकुई पहुंची। द्वितीय प्रवेश द्वार से टिकट लेकर फुट ओवरब्रिज से गुजर रही थी। इसी बीच उसकी नजर बैग पर पड़ी तो कट लगा दिखाई दिया। बैग खोलकर देखा तो मोबाइल नहीं था। हालांकि नकदी सुरक्षित रखी हुई थी। इस पर महिला यात्री प्लेटफॉर्म एक पर जाकर तलाश करने लगी। उसे दो लड़के एक महिला के बैग से छेड़छाड़ करते नजर आए।

इस पर शक होने पर चिल्लाई तो अन्य यात्रियों ने दोनों को दबोच लिया और धुनाई कर दी।इस बीच एक लड़का मौके से भागने में सफल हो गया। सूचना पर पहुंची जीआरपी ने नाबालिग से पूछताछ की तो बताया कि उसने मोबाइल नहीं लिया है। जो युवक भागने में सफल हुआ है, उसने चुराकर डस्टबीन में डाल दिया। जीआरपी ने डस्टबीनों की जांच की, लेकिन देर शाम तक मोबाइल नहीं मिला।

Goods worth lakhs crossed by making a dent in the shop