सरकारी चिकित्सकों के घर चल रहे हैं अस्पताल, कर रहे मरीजों की जेब ढीली

दौसा . जिलेभर में जिला अस्पताल समेत अधिकांश सरकारी अस्पतालों में कार्यरत चिकित्सकों के मकानों पर भी अस्पताल चल रहे हैं। सरकारी अस्पतालों के चिकित्सकों के मकानों पर चल रहे अस्पतालों के खिलाफ विभाग कोई ठोस कदम नहीं उठा रहा है। दूसरी ओर मरीजों को भारी भरकम फीस देकर उपचार करने की विवशता बनी हुई है।

Government doctors are running hospitals, patients are losing their po.... जैसा कि महुवा अस्पताल के चिकित्सा प्रभारी डॉ. दिनेश मीना पर भी एक किशोर को इलाज के लिए 40 हजार रुपए की फीस लेकर घर बुलाने का आरोप लगा और किशोर की मौत भी हो गई। हालांकि डॉ. दिनेश मीना को जिला कलक्टर के निर्देश पर सीएमएचओ डॉ. पीएम मीना ने एपीओ कर मुख्यालय सीएमएचओ कार्यालय दौसा कर दिया।

किशोर की मौत के बाद हुआ था मुकदमा दर्ज : पुलिस के अनुसार हिण्डौन के सिंघान निवासी सुमेरा शर्मा के के बेटे शिवकांत शर्मा (16) को बुखार आया था। जिसे लेकर वह राजकीय अस्पताल में इलाज कराने गया। चिकित्सक ने इंफेक्शन का खतरा बताते हुए मरीज को घर लाने को कहा। घर पर 40 हजार रुपए फीस जमा करा दी। इलाज के बावजूद फायदा नहीं हुआ। सुबह बच्चे की धडकऩ नहीं आ रही थी। बाद में किशोर की मौत हो गई। बाद में ग्रामीणों व परिजनों ने हंगामा कर दिया था।



Government doctors are running hospitals, patients are losing their po.... दूसरे मेडिकल पर भी नहीं मिलती है वे दवाइयां

जिले में जिला अस्पताल, बांदीकुई, महुवा, लालसोट समेत बड़े कस्बों में सरकारी चिकित्सक मरीज को जो दवाई लिखते हैं, उनकी दवाइयां भी या तो स्वयं के मकानों में खुले मेडिकल स्टोर पर ही मिलती है या फिर उनकी बताई गई दुकानों पर ही मिलती है।



मेडिकल व लैब भी चल रहे हैं

सरकारी अस्पतालों में कार्यरत अधिकांश चिकित्सकों के मकानों में चल रहे अस्पतालों में उन्होंने मोटी कमाई करने के लिए मेडिकल की दुकान एवं लैब भी खोल रखी है। वहां पर मरीजों की जमकर लुटाई हो रही है। यहां तक कि अधिकांश सरकारी चिकित्सक सरकारी अस्पताल की जांच पर भी अधिक विश्वास नहीं करते हैं। यहां तक कि वे दूसरे लैब की बीमारी की जांच को ही गलत ठहरा देते हैं।



चिकित्सकों की जानकारी जुटाई जा रही है

जिलेभर में ऐसे चिकित्सक जो सरकारी अस्पतालों में कार्यरत हैं और वे अपने घरों पर प्रेक्टिस कर रहे हैं, या अस्पताल चला रहे हैं, उनकी सूची तैयार कराई जा रही है। सूची आने के बाद उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

डॉ. पीएम मीना, सीएमएचओ दौसा



अव्यवस्थाओं पर लगाई फटकार

सिकंदरा सीएचसी का औचक निरीक्षण

सिकंदरा. सिकराय एसडीएम हरिताभ आदित्य ने गुरुवार को सिकंदरा सीएचसी का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान प्रभारी चिकित्सक नदारद मिले। एसडीएम द्वारा निरीक्षण करने के आधा घंटे बाद प्रभारी चिकित्सक डॉ. एस एन शर्मा अस्पताल पहुंचे। इस दौरान एसडीएम ने प्रभारी चिकित्सक को फटकार लगाकर समय पर अस्पताल में ड्यूटी करने की हिदायत दी।

उन्होंने अनुपस्थित मिलने पर रजिस्टर में क्रॉस लगाया। निरीक्षण के दौरान वार्डों में गंदगी मिली। प्रसूता वार्ड में भी साफ सफाई नहीं मिली। इस पर उन्होंने चिकित्साकर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। एसडीएम ने बताया कि गुरुवार सुबह अस्पताल का निरीक्षण किया। अनुपस्थित मिले चिकिसाकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए उच्चाधिकारियों को पत्र लिखा गया है।