क्रय-विक्रय सहकारी समितियोंं के चुनाव कराना भूली सरकार

Government forgot to hold elections for sale and sale cooperatives.... पांच वर्ष से नहीं हो रहे चुनाव : प्रशासक ही कर रहे हैं समितियों में कामकाज