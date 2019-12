किसानों को सरकार देगी पैकेज-परसादीलाल

Government will give package to farmers in Rajasthan: किसान सेवा केंद्र एवं भू अभिलेख केंद्र कार्यालय भवन का लोकार्पण

लालसोट. उद्योग मंंत्री परसादीलाल मीना ने गुरुवार को उपखण्ड के चांदसेन गांव में नवनिर्मित किसान सेवा केंद्र एवं भू अभिलेख केंद्र कार्यालय भवन का लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने एक साल के कार्यकाल मेें किसान व आमजन के हित से जुड़ी नीतियों को लागू करने का काम किया है। एक-दो दिन में ही सरकार द्वारा किसानों को एक और पैकेज दिया जा रहा है, इसके तहत बड़े ऋण लेने वाले किसानों को पांच प्रतिशत की अधिक सब्सिडी दी जाएगी।जिससे किसान खेती के लिए वाहन व अन्य उपकरण खरीद सकेंगे। इसकी घोषणा 17 दिसम्बर को मुख्यमंत्री द्वारा कर दी जाएगी। प्र

देश में युवाओं को रोजगार के अवसर अधिक प्रदान करने के लिए सरकार उद्योग धंधों को बढ़ावा दे रही है और उद्यमियों को राहत देने के लिए कई बड़ी स्कीम को भी लागू किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि लाडपुरा को नवीन ग्राम पंचायत बनाया गया है। इससे क्षेत्र के विकास को गति मिलेगी।

चादंसेन पंचायत के कुछ इलाकों मेें पेयजल की समस्या को दूर करने के लिए नवीन पेयजल योजना का काम एक-दो दिन मेें पूरा कर दिया जाएगा और लाडपुरा ग्राम पंचायत क्षेत्र में एनिकट निर्माण केे लिए 30 लाख की राशि भी दी जाएगी। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जगदीश राड़ा, सरपंच सीताराम महावर, पंचायत समिति सदस्य शंभूलाल बैरवा, शंभूलाल मीना ग्राम विकास अधिकारी मनोज बैरवा, मीठालाल मीना, श्याम राड़ा, कमलेश राड़ा, मंगलसिंह राड़ा, दिनेश पारीक आदि मौजूद थे।(नि.प्र.)

आस्थाधाम पहुंचे दौसा विधायक

मेहंदीपुर बालाजी. दौस विधायक मुरारीलाल मीना गुरुवार को मेहंदीपुर बालाजी पहुंचे। जहां कार्यकर्ताओं व अन्य लोगों ने पेयजल समस्या से अवगत कराकर निस्तारण की मांग की। लोगों ने बताया कि मेहंदीपुर बालाजी क्षेत्र में पीने व रोजमर्रा के काम आने वाले पानी की विकट समस्या है। ऐसे में लोगों को पानी की समस्या से जूझना पड़ रहा है। धार्मिक नगरी में देश-दुनिया से हजारों की तादाद में श्रद्धालु आते हैं। जिनको भी यहां पीने-नहाने के पानी की समस्या का सामना करना पड़ता है।

इस पर विधायक ने कलक्टर व जलदाय विभाग के उ'च अधिकारी से फोन पर बात कर जल्द समस्या का हल करने का आश्वासन दिया। कांग्रेस जिला प्रवक्ता घनश्याम शर्मा, प्रहलाद शर्मा, राजकुमार, महेश सहारिया, मोहन गर्ग, सम्पतराम मीणा, राजेश शर्मा, रवन सीमला, राजीव गांधी ब्रिगेड के वीडी जैमन आदि मौजूद थे। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने विधायक को बालाजी की तस्वीर भेंट की।