सर्पदंश से जीएसएस संविदाकर्मी की मौत: आठ घंटे बाद मौके से उठाया शव

लालसोट. GSS contract worker dies of snake bite: Dead body picked up after eight hours दौसा जिले के राहुवास तहसील मुख्यालय के 33 केवी विद्युत स्टेशन पर ठेकेदार के अधीन कार्यरत एक कर्मचारी की मंगलवार रात्रि को सर्पदंश से मौत हो गई। घटना के बाद मौके पर पहुंचे परिजन व ग्रामीण मृतक के परिवार को 10 लाख रुपए का मुआवजा देने की मांग पर अड़ गए और शव को मौके से नहीं उठाकर प्रदर्शन भी किया। आठ घंटे बाद ठेकेदार द्वारा सवा लाख रुपए की नकद सहायता प्रदान करने व जयपुर डिस्कॉम अधिकारियों द्वारा एक माह में उचित मुआवजा दिए जाने का भरोसा देने के बाद ही ग्रामीणों ने शव को मौके से उठाया।



इसके बाद मामला शांत हुआ। श्यामपुरा उर्फ हबीपुरा निवासी बाबूलाल मीना ने रामगढ़ पचवारा थाना पुलिस को दिए परिवाद में बताया है कि उसका भाई बसराम पुत्र नाथूलाल मीना राहुवास जीएसएस पर ठेकेदार के अधीन कार्यरत था, मंगलवार रात्रि को ड्यूटी के दौरान उसे सर्प से डंस लिया और सुबह उसने दम तोड़ दिया।

ग्रामीणों व परिजनों ने मांगा 10 लाख का मुआवजा

बसराम की मौत की जानकारी मिलने के बाद बुधवार सुबह मौके पर परिजन व सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण पहुंच गए। इस दौरान ग्रामीणों ने घटना के लिए जयपुर डिस्कॉम के अभियंताओं की अनदेखी व संबधित ठेकेदार की लापरवाही को जिम्मेदार ठहराया और मृतक के परिजनों को 10 लाख का मुआवजा देने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। कुछ देर बाद मौके पर भाजपा नेता रामबिलाश मीना भी मौके पर पहुंच गए।



मौके पर रामगढ़ पचवारा उपखण्ड अधिकारी श्वेता यादव, जयपुर डिस्काम के अघीक्षण अभियंता यशपाल सिंह सिकरवार, सहायक अभियंता रामनारायण सैनी समेत कई अधिकारी मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने समझाइश कर नियमानुसार उचित मुआवजा दिए जाने का भी आश्वासन दिया ,लेकिन ग्रामीण मांग पर अड़े रहे और शव को मौके पर रख कर मुआवजा देने की मांग करने लगे।

अपराह्न तीन बजे मौके पर पहुंचे जयपुर डिस्कॉम के ठेकेदार द्वारा मृतक के परिजनों को नकद सवा लाख रुपए की सहायता राशि देने व जयपुर डिस्काम के अघीक्षण अभियंता द्वारा एक माह में उचित मुआवजा देने का दिए जाने का आश्वासन दिया।सरपंच दिनेश महावर, डूंगरपुर सरपंच मुकेश मीना, रामनिवास मीना, रामभजन मीना,मोतीलाल मीना, हंसराज मीना, पूरण डूंगरपुर, मोतीलाल शाहजहांनपुरा, राधेश्याम मीना, सीताराम मीना, लल्लूराम मीना,लालसोट थाना प्रभारी अमितकुमार व मंडावरी थाना प्रभारी हरदयाल मीना भी मौजूद रहे।