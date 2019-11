गुर्जरों ने टायर जलाकर किया विरोध-प्रदर्शन

दौसा. विशेष पिछड़ा वर्ग (एसबीसी) में मुस्लिम समाज की पिछड़ी जातियों को शामिल करने के लिए दिए गए सर्वे के आदेश के विरोध में शुक्रवार को दौसा जिला मुख्यालय सिथत गुर्जर छात्रावास के बाहर गुर्जर समाज के लोगों ने टायर जलाकर विरोध-प्रदर्शन किया।

Outrage over the process of joining other castes in SBC.... इसके बाद कलक्ट्रेट पहुंचकर तहसीलदार को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा।

गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति एवं गुर्जर समाज के लोगों ने बताया कि अजमेर में अन्य जातियों को एसबीसी में शामिल करने की प्रक्रिश शुरू कर दी है। इससे गुर्जर समाज में आक्रोश है। समाज के लोगों चेतावनी दी कि यदि एसबीसी के 5 प्रतिशत आरक्षण में छेड़छाड़ हुई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। इस अवसर पर महावीर गुर्जर रलावता, चरणसिंह सहित कई युवा मौजूद थे।

देवसेना जिलाध्यक्ष ने दी चेतावनी

सिकंदरा. सरकार द्वारा एसबीसी आरक्षण में मुस्लिम जाति को शामिल करने को लेकर कराए जा रहे सर्वे के विरोध में गुर्जर समाज के लोग लामबंद होने लगे हैं। सिकंदरा में देव सेना जिलाध्यक्ष एडवाकेट जलसिंह कसाना ने बयान जारी कर एमबीसी वर्ग में मुस्लिम जाति को शामिल करने का कड़े शब्दों में विरोध किया है।

Outrage over the process of joining other castes in SBC....कसाना ने कहा कि गुर्जर समाज गत 15 वर्ष से आरक्षण की लड़ाई लड़ रहा है। लम्बे आंदोलन के बाद समाज को पांच प्रतिशत आरक्षण मिला है। सरकार द्वारा हाल ही में अजमेर के मुस्लिम जातियों को एमबीसी वर्ग में शामिल करने के लिए सर्वे कराया जा रहा है।

जिसका गुर्जर समाज विरोध करता है। उन्होंने कहा कि सरकार ने अगर पिछले दरवाजे से अन्य जातियों को एमबीसी वर्ग में शामिल कर आरक्षण देने का प्रयास किया तो समाज बर्दाश्त नहीं करेंगा।

Outrage over the process of joining other castes in SBC.....सरकार ने एसबीसी आरक्षण से छेड़छाड़ की तो समाज के लोग सिकंदरा में फिर से सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर हो जाएंगे। जिसकी जिम्मेदारी स्वयं सरकार की होगी।