कलक्टर व एसडीओ के कहने पर भी हैण्डपम्प नहीं सुधारा

दौसा. पंचायत समिति सभागार में सोमवार को प्रधान दीनदयाल बैरवा की अध्यक्षता में साधारण सभा हुई। इसमें दौसा उपखण्ड अधिकारी डॉ. गोवर्धनलाल शर्मा ने कहा कि उनके व जिला कलक्टर के कहने के बाद भी जलदाय विभाग ने एक हैण्डपम्प की मरम्मत नहीं की। मरम्मत करने की बजाय जलदाय विभाग ने उस हैण्डपम्प का सामान ही निकाल लिया तो आम आदमी की जलदाय विभाग के अधिकारी क्या सुनेंगे। यह बात सुन बैठक में मौजूद जलदाय विभाग के अभियंता व जनप्रतिनिधि हक्के-बक्के रह गए। जलदाय एईएन से इस मामले पर जवाब नहीं बना।

Hand pump not improved even at the behest of collector and SDO



वहीं कालाखोह सरपंच घासीलाल मीना ने बस स्टैण्ड बैरवा ढाणी में व्याप्त पानी का मुद्दा उठाया। भाण्डारेज सरपंच रामजीलाल खटीक ने कहा कि भाण्डारेज कस्बे में आठ- दस दिन में एक बार पानी आता है। जलदाय विभाग ने टैंकर भी बंद कर रखे हैं। पंचायत समिति सदस्य सुनीता बैरवा ने कहा कि अधिकारी ही नहीं आए तो समस्या किसे बताएं।



पंचायत समिति सदस्य रामावतार गोठड़ा ने बताया कि विद्युत निगम के अभियंता व कर्मचारी फोन ही नहीं उठाते हैं। उनके गांव में 11 केवी का तार टूट गया, लेकिन अधिकारियों ने फोन नहीं उठाया। सिण्डोली सरपंच भौंरीलाल मीना ने जीएसएस चालू नहीं होने का मुद्दा उठाया। मुकेश बापी ने बताया कि उनके गांव में 28 लाख रुपए की लागत से पेयजल योजना संचालित की थी, लेकिन एक वर्ष से वह बंद है।



इस अवसर पर विकास अधिकारी रामचन्द्र सैनी ने कहा कि उनको आने के बाद यह पहली सभा है। जिन विभागों के अधिकारी बैठक में नहीं आए, उनको नोटिस दिया जाएगा। मनरेगा के पूरक प्लान का अनुमोदन किया गया है। इस अवसर पर उप प्रधान मंजू मीना, पंचायत समिति सदस्य संगीता बैरवा, जितेन्द्र मीणा, बाबूलाल गुर्जर, कान्हाराम गुर्जर, कल्याणी देवी, भांकरी सरपंच सीताराम मीना, सिण्डोली सरपंच भौंरीलाल मीना, कैलाश गोठवाल आदि मौजूद थे।



महिला सदस्यों के परिजन भी बोले



पंचायत समिति की साधारण सभा में कई महिला पंचायत समिति सदस्य व महिला सरपंच नहीं आकर उनके पति, ससुर व जेठ आदि पहुंचे। तीन महिला जनप्रतिनिधियों के परिजनों ने तो सभा में विकास के मुद्दे भी उठाए।

