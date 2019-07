नि:शुल्क चिकित्सा शिविर में 250 लोगों की स्वास्थ्य जांच

Health check up of 250 people in Free Medical Camp: जीरोता कला के प्राथमिक विद्यालय में जैन श्वेताम्बर तेरापंथ महिला मंडल ,भगवान महावीर कैंसर चिकत्सालय व अग्रवाल आई हॉस्पिटल के तत्वावधान में शिविर।