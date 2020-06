12 जून तक स्वास्थ्य मित्रों का होगा चयन

Health friends will be selected by June 12 in Rajasthan- निरोगी राजस्थान अभियान के तहत राजस्व गांवों में होगी नियुक्ति

दौसा. कोरोना के कारण अटकी स्वास्थ्य मित्रों की भर्ती की प्रक्रिया अब शुरू हो गई है। सरकार ने भर्ती प्रक्रिया को फिर से शुरू किया कर 12 जून तक चयन सुनिश्चित करने का निर्णय किया है। इसके लिए दौसा जिला स्तर से भी जरूरी निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

सीएमएचओ डॉ. पीएम वर्मा ने बताया कि प्रत्येक राजस्व गांव से दो स्वास्थ्य मित्रों का चयन किया जाएगा। इनमें एक महिला और एक पुरुष स्वास्थ्य मित्र होगा। योग्यता मापदंड पूर्व निर्धारित रहेंगे। डॉ. वर्मा ने बताया कि सभी खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में सीएचसी/पीएचसी के प्रभारियों से समन्वय स्थापित करते हुए स्वास्थ्य मित्रों का चयन करने के निर्देश दिए गए हैं।

यह है योग्यता



सीएमएचओ डॉ. वर्मा ने बताया कि निरोगी राजस्थान अभियान में स्वास्थ्य मित्र के लिए आवेदकों की आयु 40 से 60 वर्ष निर्धारित की गई है। इसके अलावा राजस्व ग्राम क्षेत्र या शहरी क्षेत्र में जनता क्लीनिक क्षेत्र के संबंधित वार्ड का मूल निवासी होना, परिवार नियोजन के सिद्घान्त को अपनाने वाला, किसी भी प्रकार के नशे से दूर रहने वाला, नेतृत्व एवं संचार में कुशलता प्राप्त, समुदाय में लोगों के व्यवहार, जीवन शैली में परिवर्तन करने की क्षमता रखने वाला भी उनकी योग्यताओं में शामिल किया गया है।



इस तरह होगा चयन



डॉ. वर्मा ने बताया कि स्वास्थ्य मित्रों का चयन जिला स्तर पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति करेगी। स्वास्थ्य मित्र पद के निर्धारित प्रपत्र में आवेदन करना होगा, जो कि विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध है। आवेदन ब्लॉक मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय से भी प्राप्त किया जा सकेगा। आवेदन भरने के बाद उसे ब्लॉक मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय में 10 जून तक जमा कराया जा सकेगा।

इसके साथ ही आवेदक को अपनी पहचान संबंधित दस्तावेज जैसे आधार कार्ड की फोटो कॉपी, पासपोर्ट साइज के 2 फोटो भी साथ लाने होंगे। उन्होंने बताया कि इस संबंध में राज्य सरकार की ओर से नए निर्देश भी जारी किए जा चुके हैं, जिसकी पालना में जिला स्तर से भी आदेश संबंधित बीसीएमओ को जारी किए जा चुके हैं। जिसने आवेदन कर दिया है वे दोबारा आवेदन कर सकते हैं।

