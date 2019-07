दौसा व सैंथल में आधा फीट बरसा पानी, चार नदियों व आधा दर्जन बांधों में आया पानी

दौसा. जिले में तीन दिन से झमाझम बारिश heavy rain का दौर शुक्रवार दोपहर तक जारी रहा। शुक्रवार सुबह बाणगंगा, सांवा व सूरी नदियों में पानी का बहाव शुरू हो गया और दोपहर में मोरेल नदी में भी पानी बह निकला। सैंथल सागर में सवा 16 फीट व चांदराना में 9 फीट पानी आ गया। इनके अलावा झिलमिली, गेटोलाव, माधोसागर व सिंथोली बांधों में भी पानी की आवक शुरू हो गई।

Heavy Rain: Dausa and Sainthal got water in half feet

जल संसाधन विभाग के अधिशासी अभियंता एचएल मीना ने बताया कि पिछले चौबीस घंटे में दौसा जिला मुख्यालय पर 134 एमएम बारिश हो गई तो सैंथल सागर पर 140 एमएम बारिश हो गई। इसी प्रकार दौसा जल संसाधन विभाग में 117, रेडिया पर 116, लवाण में 110, मोरेल पर 103, रामगढ़ पचवारा में 94, नांगलराजावतान में 86 लालसोट में 85 व राहुवास में 83 एमएम बारिश दर्जकी गई। वहीं भराव क्षमता में जिले के तीसरे सबसे बड़े बांध सैंथल सागर में शुक्रवार दोपहर तक 16 फीट 3 इंच पानी की आवक हो चुकी थी। इसी प्रकार बांदीकुई में 10, सिकराय में 5, महुवा में 5, बसवा 4 बारिश हुई। बांदीकुई उपखण्ड के चौबड़ीवाला एनिकट पर दूसरे दिन भी चादर चलती रही।

सुबह चार बजे से बरसा पानी

जिले में हल्की बारिश का दौर तो तीन दिन से चल रहा था, लेकिन शुक्रवार सुबह 4 बजे से मूसलाधार बारिश का दौर शुरू हुआ। जल संसाधान विभाग सहायक अभियंता श्रीकिशन मीना ने बताया कि शुक्रवार सुबह 8 बजे तक पिछले 24 घंटे में दौसा तहसील में 83, जल संसाधन विभाग में 77, लवाण में 78, नांगलराजावतान 62, मोरेल 50, रामगढ़पचवारा 46, रेडिया 35, राहुवास 28, लालसोट 21, बांदीकुई में 10, सिकराय 5, बसवा 4, महुवा 3 व सिकराय में 5 एमएम बारिश दर्ज की गई।



वहीं शुक्रवार सुबह 8 से दोपहर डेढ़ बजे तक बारिश का दौर चलता रहा। इस समयावधि में रेडिया में 81, सैंथल 80, लालसोट 66, राहुवास 55, मोरेल 53, दौसा तहसील 51, रामगढ़पचवारा 48 एमएम, दौसा जल संसाधन विभाग 40, लवाण 32, नांगलराजावतान 24 एमएम बारिश दर्ज की गई।



इन बांधों में इतना आया पानी



जिले में बरसात से बांधों में पानी की आवक शुरू हो गई। संैथल सागर में शुक्रवार दोपहर तक 16 फीट 3 इंच पानी आ गया। इसी प्रकार चांदराना में 9 फीट, माधोसागर में 6 फीट, झिलमिली में 3 फीट 3 इंच, गेटोलाव में 2 फीट 6 इंच व लालसोट के सिंथौली में 6 इंच पानी की आवक दर्ज की गई।

टापू बने शहर के कई स्थल

अच्छी बारिश के कारण शहर के कई स्थान टापू में तब्दील हो गए। जिला मुख्यालय पर कलक्ट्रेट एवं पुलिस अधीक्षक कार्यालय के सामने पानी भर गया। गांधी तिराहे से पूनम टॉकिज तक पानी बहता रहा। नई मण्डी रोड पर भी पानी लबालब भर गया। आरओबी के नीचे दुकानों व मकानों में पानी भर गया। पुराने शहर के किला सागर में बावड़ी पानी से ओवर फ्लो हो गई। किले के अन्दर एनिकट की भी चादर चल गई।

