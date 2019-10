आला अधिकारी लगाए, फिर भी नहीं बदले दौसा के हाल

High officials put up, yet Dausa's condition did not change ..... - गंदगी में कैसे मनेगी दिवाली, शहर की सफाई व्यवस्था बेहाल

दौसा.

जिला मुख्यालय पर सफाई व्यवस्था की मॉनिटरिंग के लिए जिला कलक्टर ने 8 जिला स्तरीय अधिकारियों को मैदान में उतार दिया। इसके बावजूद शहर में सफाई व्यवस्था दुरुस्त नजर नहीं आ रही। आला अधिकारियों की निगरानी का असर भी नहीं होने से जनता परेशान है।

शहर में सफाई के इंतजाम बदहाल हैं। जिला कलक्टर भी जायजा लेकर हालातों से रू-ब-रू हो चुके हैं। दीपावली का त्योहार नजदीक आने पर नगर परिषद ने सफाईव्यवस्था ठीक करने के लिए अभियान शुरू किया। जिला कलक्टर ने 17 अक्टूबर को अभियान की मॉनिटरिंग के लिए 8 जिला स्तरीय अधिकारियों को नियुक्त कर नगर परिषद की टीम के साथ आवंटित वार्ड का निरीक्षण कर प्रतिदिन रिपोर्ट देने के निर्देश दिए थे। इसके बावजूद शहर में इंतजाम बेहतर नहीं हो रहे। पत्रिका टीम ने बुधवार को शहर के कई वार्डों व बाजारों का निरीक्षण किया। कई जगह कचरे के ढेर लगे मिले तो कहीं नालियां जाम थी। अयोध्या नगर में कॉलेनी के बीच एक खाली प्लाट में भरे पानी से दुर्गंध उठ रही थी। स्थानीय निवासी प्रशांत वशिष्ठ ने बताया कि पानी जमा रहने से मच्छर पनप रहे हैं। इसके चलते उनके भाईस्वदेश के डेंगू भी हो गया। प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा।

मानक्लब के पास, पुराने शहर की विभिन्न कॉलोनियां, मंडी रोड, सुंदरदास मार्ग, बस स्टैण्ड, सब्जी मंडी सहित कई जगह कचरे के ढेर लगे मिले। सुंदरदास मार्ग में ट्रांसफॉर्मर के पास बजरंग मैदान को जाने वाले मार्गपर नाली ओवरफ्लो रहने से हमेशा गंदा पानी सडक़ पर बहता रहता है। इसी तरह मेडिकल मार्केट के पीछे वाली गली कचरे से अटी मिली। रेलवे स्कूल के पीछे सुबह पूरा रास्ता कचरे से भरा हुआ था। हालांकि दोपहर में परिषद ने जेसीबी से सफाई करवा दी।

ये करना हैअधिकारियों को

- कचरा संग्रहण निर्धारित स्थान पर हो

- कचरे का उठाव प्रतिदिन सुबह व शाम किया जाए

- वार्ड में निर्धारित स्थान पर कचरा पात्र रखे हों

- प्रतिदिन घर-घर वार्डों में कचरा संग्रहण हो रहा हैया नहीं

- संग्रहित कचरे का निस्तारण केन्द्रों पर हो

- वार्डों में नाली की नियमित सफाई की जा रही है या नहीं

अधिकारी आवंटित वार्ड

लोकेश मीना, एडीएम वार्ड नंबर 1 से 5

लक्ष्मीकांत बालोत, सीईओ वार्ड नंबर 6 से 10

हरिकेश मीना, एसई सानिवि वार्ड नंबर 11 से 15

आरके मीना, एसई जेवीवीएनएल वार्ड नंबर 16 से 20

रामनिवास मीना, एसई पीएचईडी वार्ड नंबर 21 से 25

पीएन वर्मा, सीएमएचओ वार्ड नंबर 26 से 30

घनश्याम मीना डीईओ माध्यमिक वार्ड नंबर 31 से 35

बलवीसिंह गुर्जर, अल्पसंख्यक अधिकारी वार्ड नंबर 36 से 40



परिषद की दो टीम

नगर परिषद ने वार्ड 1 से 20 तक सफाईनिरीक्षक पुष्पेन्द्र खण्डेलवाल व वार्ड 21 से 40 तक सफाईनिरीक्षक प्रेमकुमार रगड़वाल के नेतृत्व में कुल 5-5 कर्मचारियों की टीम सफाई कार्य के लिए लगा रखी है। इसके अलावा सैकड़ों सफाई कर्मचारी, ठेकेदार सहित जेसीबी, टै्रक्टर सहित अन्य कईउपकरण भी लगे हैं। इसके बावजूद सफाई व्यवस्था पटरी पर नहीं आ रही।