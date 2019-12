उच्च शिक्षा मंत्री ने दिए संकेत: उपखण्ड स्तर पर खुलेंगे कॉलेज

दौसा. Higher education minister gave hints: colleges will be opened at subdivision level उच्च शिक्षा मंत्री भंवरसिंह भाटी ने कहा कि उपखण्ड स्तर पर सरकारी कॉलेज होने चाहिए। सरकार इस दिशा में आगे बढ़ रही है। आजादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ हैकि एक साल में ही राज्य सरकार ने 50 कॉलेज खोले हैं। अब से पहले 5 तो कभी 10 कॉलेजों की घोषणा बजट में होती आईहै।

मंगलवार को श्रीसंत सुंदरदास राजकीय महिला महाविद्यालय में आयोजित छात्रसंघ उद्घाटन समारोह में मंत्री ने कहा कि सरकार ने बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अहम कदम उठाते हुए फीस से राजकीय शुल्क हटा दिया है।

अभिभावक अध्यापक बैठक, कौशल विकास पाठ्यक्रम आदि चलाकर उच्च शिक्षा में नवाचार किए गए हैं। मंत्री ने खुशी जताईकि अब बालिकाएं शिक्षा के क्षेत्र में बालकों से आगे निकल रही हैं। उन्होंने कहा कि कॉलेज शिक्षा में करीब ढाईहजार पद खाली हैं। शीघ्र ही एक हजार पद भरे जाएंगे।



बजट में पूरी होंगी मांगें

समारोह में विधायक मुरारीलाल मीना सहित कॉलेज प्रशासन व छात्रसंघ पदाधिकारियों ने स्नातक स्तर पर भूगोल, अंग्रेजी व संस्कृत तथा स्नातकोत्तर स्तर पर राजनीतिक विज्ञान व विज्ञान गणित विषय स्वीकृत करने की मांग की। विधायक ने नांगल राजावतान व लवाण में सरकारी कॉलेज की भी मांग की। इस पर मंत्री ने कहा कि सभी मांगों को बजट में पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। दौसा के सभी कॉलेजों में पीएचडी के लिए रिसर्चसेंटर खोलने की घोषणा भी की।



चौड़ी होगी सड़क, कमरे भी बनेंगे

छात्रसंघ पदाधिकारियों की मांग पर विधायक मुरारीलाल मीना ने गुप्तेश्वर रोड से कॉलेज तक सड़क मरम्मत व चौडा़ईकरण तथा कमरों के निर्माण की घोषणा की। विधायक ने मंत्री से कहा कि वे कॉलेज में विषय स्वीकृत कर दें, संसाधन की व्यवस्था करना मेरी (विधायक) की जिम्मेदारी है। विशिष्ट अतिथि कांग्रेस जिलाध्यक्ष रामजीलाल ओढ़ ने कहा कि युवा पीढ़ी के कंधे पर देश निर्माण की जिम्मेदारी है। छात्रसंघ के रूप में अच्छी राजनीति करें। विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रधान दीनदयाल बैरवा सहित अन्य भी मंचस्थ रहे।



पदाधिकारियों को कुर्सी पर बैठाया

उच्च शिक्षा मंत्री व विधायक ने छात्रसंघ कार्यालय का फीता काटा तथा पदाधिकारियों को कुर्सी पर बैठाकर शुभकामनाएं दी। समारोह में छात्रसंघ अध्यक्ष काजल सैनी ने नए विषय खोलने की मांग की। उपाध्यक्ष अंजली शर्मा ने सड़क व पाइप लाइन, दीक्षा शर्मा ने हॉल निर्माण व विषय तथा पायल शर्मा ने कैंटिन आदि की मांग की। प्राचार्य डॉ संतोष गढ़वाल ने प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। छात्रसंघ पदाधिकारियों को साफा पहनाकर प्रमाण पत्र दिया गया तथा उनकी माताओं का भी सम्मान किया गया। मंत्री का रूक्टा प्रतिनिधिमंडल व राजीव गांधी स्टडी सर्किल दौसा कार्यकारिणी ने भी स्वागत किया।



कड़ी सुरक्षा में हुआ कार्यक्रम

छात्रसंघ उद्घाटन समारोह को लेकर कड़े सुरक्षा इंतजाम रहे। जिलेभर के कईथानों की पुलिस मौजूद रही। एबीवीपी की चेतावनी के मद्देनजर भारी-भरकम जाब्ता तैनात रहा। हालांकि कार्यक्रम शांतिपूर्णरहा। सभी पदाधिकारियों को साथ देखकर मंत्री ने भी प्रशंसा की।



बिना सोचे-समझे विभाजन किया

गत सरकार के समय दौसा पीजी कॉलेज के दो भाग करने व कला कॉलेज को छह किलोमीटर दूर छोटे से परिसर में स्थानान्तरित करने के निर्णय पर उच्च शिक्षा मंत्री व दौसा विधायक ने सवाल खड़े किए। विधायक ने कहा कि मात्र 11 कमरों का भवन बनाकर 7500 बच्चों के कॉलेज को भेजने का निर्णय समझ से परे हैं। मंत्री ने इस मामले में कहा कि बिना सोचे-समझे विभाजन किया गया है। अब सुविधाजनक निर्णय लिया जाएगा। मंत्री ने पंडित नवलकिशोर शर्मा पीजी कॉलेज व कला कॉलेज का भी निरीक्षण किया।