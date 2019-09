राजमार्ग बना पशुओं की शरणस्थली

भाण्डारेज (दौसा).

जिले में होकर गुजर रहे एनएच 21 पर पशुओं का जमावड़ा लगा रहने से यह मौत का हाइवे बनता जा रहा है। लोग प्रशासन व टोल कम्पनी को कोसते नजर आ रहे हैं।

Gathering of animals on the highway... 13 सितम्बर को हाइवे पर गोवंश से टकराकर दो युवकों की मौत होने के बाद आमजन प्रशासन की चुप्पी पर सवाल उठा रहा है। लगातार हाइवे पर आवारा पशुओं के कारण हादसे हो रहे हैं, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी व कंपनी आंख मंूदकर देख रही है। वर्तमान में एनएच 21 के यह हालात हैं कि पूरे मार्ग पर जगह-जगह गायें बैठी रहती हैं।

Gathering of animals on the highway.... अचानक वाहन के सामने आने से दुर्घटनाएं हो रही हैं। डिवाइडर पर उगी घास चरने के लिए मवेशी वहां डेरा लगाए बैठे रहते हैं। लोगों का कहना था कि रात्रि को लाइट में गाय तो दिखती ही नहीं है। बड़ी संख्या में हादसे हो रहे हैं, इसके बाद भी हाइवे टोल कम्पनी की मॉनिटरिंग टीम के कोई सार्थक परिणाम नजर नहीं आ रहे।

इस संबंध में एसडीओ डॉ. गोवर्धनलाल शर्मा ने बताया कि राजमार्ग पर टोलरोड के अन्दर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण चाहे वो आवारा पशु का हो या सडक़ पर गड्ढे हो, उसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी टोल कम्पनी की होती है।इसके लिए पहले भी कईबार निर्देश दिए जा चुके हैं। अब भी कदम नहीं उठाए गए तो कार्रवाईकी जाएगी।

पेयजल संकट से परेशान ग्रामीणोंं ने किया प्रदर्शन

लालसोट. लालपुरा ग्राम पंचायत के नांगल अभयपुरा गांव की गवारिया ढाणी में व्याप्त पेयजल संकट को लेकर शनिवार को ग्रामीणों का रोष फूट पड़ा। ग्रामीणों ने प्रशासन के खिलाफ जमकर नारे लगाए। Drinking water crisis

इस दौरान ग्रामीण बहादुर, लल्लू प्रसाद, हेमराज, राधेश्याम, दशरथ, प्यारा सिंह, घनश्याम, विश्राम, राजेश, पवन आदि ने बताया कि लालपुरा ग्राम पंचायत द्वारा टंकी का निर्माण तीन वर्ष पूर्व किया गया था, लेकिन इसमें पानी सप्लाई की कोई उचित व्यवस्था नहीं करने से टंकी में पानी नहीं भरा जा रहा है। Drinking water crisis

ग्रामीणों ने बताया कि क्षेत्र में जलदाय विभाग द्वारा एक साल पूर्व पेयजल की लाइन भी डाली थी, लेकिन आज तक चालू नहीं किया गया है और कनेक्शन भी जारी नहीं किए गए हैं। ग्रामीणों ने बताया कि शीघ्र ही पेयजल समस्या को दूर नहीं किया गया तो वे आंदोलन तेज करेंगे। (नि.प्र.)

बिजली गुल होते ही खिलौने बन जाते हैं मोबाइल

नांगल राजावतान . उपखण्ड की ग्राम पंचायत छारेड़ा में भारत संचार निगम लिमिटेड की मोबाइल सेवा बिजली गुल होते ही ठप हो जाती है। Power failure

मोबाइल में नेटवर्क नहीं आने से खिलौने बन जाते हैं। इससे उपभोक्ताओं को परेशानी हो रही है। छारेड़ा विकास समिति के अध्यक्ष दिनेश सौगानी ने बताया कि गांव में बीएसएनएल ने मोबाइल टॉवर लगा रखा है, लेकिन बिजली जाते ही नेटवर्क बंद हो जाता है। Power failure

इस संबन्ध में कई बार निगम अधिकारियों को अवगत करवाने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ग्रामीणों ने मोबाइल टॉवर में हो रही खराबी को जल्द ठीक करवाने की मांग की है।