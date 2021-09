साक्षरता दिवस पर उत्कृष्ट कार्य करने वालों को किया सम्मानित

Honored those who did excellent work on Literacy Day: विश्व साक्षरता दिवस समारोह का आयोजन

दौसा. जिला कलक्टे्रट में बुधवार को साक्षरता विभाग की ओर से विश्व साक्षरता दिवस समारोह का आयोजन किया गया। इसमें साक्षरता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले वीटी एवं साक्षरता शिक्षकों को सम्मानित किया गया।

कार्यक्रम में दौसा विधायक मुरारीलाल मीणा ने कहा कि पहले शिक्षा इतनी कम थी कि गांव में डाक से पत्र आने पर उसको पढ़वाने के लिए चुनिंदा साक्षर लोगों के पास जाना पड़ता था, लेकिन सरकार के प्रयासों से साक्षरता भी निरंतर बढ़ रही है। जिले में शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर नवाचार हो रहे हैं।

जिला कलक्टर पीयुष समारिया ने कहा कि देश की आजादी के समय साक्षरता बहुत कम थी, लेकिन निरंतर सरकार और समाज के प्रयास से अब निरक्षरता समाप्ति की ओर है। सरकार के साथ निरंतर आमजन के जुड़ जाने पर बहुत जल्दी ही निरक्षरता का उन्मूलन हो सकेगा। मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी ओमप्रकाश शर्मा ने साक्षरता अभियान एवं पढऩा लिखना कार्यक्रम की विस्तार से जानकारी दें तथा वीटी के माध्यम से संचालित होने वाली गतिविधियों पर प्रकाश डाला।



साक्षरता के परियोजना अधिकारी महेश आचार्य ने बताया कि जिले में साक्षरता में नवाचार परिवार साक्षरता के रूप में किया गया था, जिसे राष्ट्रपति भवन तक भी पहचान मिली थी। अति शीघ्र डिजिटल लिटरेसी की शुरुआत होने जा रही है। कार्यक्रम के दौरान सम्मानित होने वाले वीटी में दौसा से अदिति तिवारी, लवाण से ओमनारायण बैरवा, लालसोट से नरेंद्र महावर, सिकराय से निशा बैरवा, महुवा से प्रेम सिंह, बांदीकुई से अंजली शर्मा तथा महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल से स्वीप कार्यक्रम की वीटी कनिका खंडेलवाल को श्रेष्ठ योगदान देने के लिए सम्मानित किया।

वहीं साक्षरता के शिक्षक दौसा से मोहम्मद अबरार खान, लवाण से ललित मोहन पारेख, लालसोट से लल्लू प्रसाद बैरवा, सिकराय से कजोड़मल ज्योतिषी, महुवा से अनीता अवस्थी, बांदीकुई से कजोड़मल बैरवा और साक्षरता से प्रेम प्रकाश सिंह उमरवाल, अंजू शर्मा एवं धर्मराज शर्मा को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर लोक कलाकार मधुसूदन शर्मा के नेतृत्व में सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए।

