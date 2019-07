बांदीकुई रेलवे स्टेशन पर नहीं मिल रही गर्म खाने-पीने की सामग्री

बांदीकुई. यदि किसी मासूम को ट्रेन में भूख लगती है और उसे दूध चाहिए तो रेलवे स्टेशन Bamdikui Railway Station पर गर्म दूध नहीं मिलेगा। क्योंकि रेलवे Indian Railway की ओर से स्टेशन पर गैस सिलेण्डरों पर पाबंदी लगा दी है। ऐसे में ठण्डा दूध लेकर ही नैनिहालों की भूख मिटानी पड़ रही है, वहीं यात्रियों को गर्म समोसा, कचौरी एवं चाय सहित अन्य खाद्य पदार्थ भी मिलना मुश्किल हो गया है। क्योंकि स्टॉल व ट्रॉली संचालक सुबह घर से ही समोसा-कचोरी एवं चाय बनाकर लाते हैं। जिन्हें ही दिनभर बेचते हैं। यदि दिन में खाद्य पदार्थ खत्म हो जाए तो बीच में ही छोड़कर फिर से तैयार करके लाने पड़ते हैं।

Hot food and drink content not available at bandikui railway station

यात्रियों का कहना है कि समोसों में आलू का उपयोग किया जाता है। ऐसे में तीन से चार घण्टे तक समोसे रखे रहने पर खराब होने का अंदेशा बना रहता है। इसके अलावा स्टेशन पर करीब 20 ट्रॉली एवं दो स्टॉल संचालित हैं। करीब 50 वेण्डर काम कर रहे हैं। ऐसे में ताजा खाद्य पदार्थ नहीं बेचने से व्यापार पर भी प्रतिकूल प्रभाव पडऩे लगा है। इससे वेण्डरों को भी खासी परेशानी झेलनी पड़ रही है।

इस रेलवे स्टेशन Railway Station से करीब 10 हजार यात्री आवाजाही करते हैं। इसके अलावा 70 सवारी गाडिय़ों का जयपुर-दिल्ली एवं जयपुर-आगरा Jaipur-Agra के बीच संचालन होता है। इनमें लाखों यात्री प्रतिदिन यात्रा करते हैं। इनमें से अधिकांश ट्रेनों का ठहराव बांदीकुई में होता है। ऐसे में ताजा खाद्य पदार्थ नहीं मिलने से जायका भी बिगडऩे लगा है।

उल्लेखनीय है कि रेलवे चीफ कॉमर्शियल मैनेजर ललित बोहरा ने उत्तर-पश्चिम रेलवे मण्डल के अधीन स्थित सभी स्टेशनों पर गैस सिलेण्डर रखने पर रोक लगाए जाने के आदेश जारी किए हैं। इन आदेशों के जारी होने से ट्रॉली व स्टॉल संचालकों की परेशानी बढ़ गई है। वहीं यात्रियों को भी खासी परेशानी झेलनी पड़ रही है।

Hot food and drink content not available at Bandikui railway station