सरकार के भरोसे कहां तक बैठे रहें, हम तो पैदल ही चल दिए

How far should we sit on the government's trust, we walked on foot: धूप व थकान की परवाह किए बिना प्रतिदिन जा रहे सैकड़ों मजदूर

दौसा. कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए बढ़ते जा रहे लॉकडाउन के कारण पिछले महीने सरकार ने पैदल ही अपने गांव जा रहे मजदूरों को जहां का जहां रोक दिया था, लेकिन रोजगार नहीं मिलने एवं आर्थिक परिस्थितियों से तंग आकर अब फिर मजदूरों का पलायन शुरू हो गया है। गुजरात, जयपुर व बड़े शहरों में काम करने वाले दिहाड़ी मजदूरों का हाइवे पर अब दिनभर रैला नजर आता है।

How far should we sit on the government's trust, we walked on foot



बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश व पश्चिमी बंगाल आदि राज्यों के अधिकांश दिहाड़ी मजदूर अपने घरों के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग होते हुए ही पैदल निकल रहे हैं। ये मजदूर अपने घर की राह में आने वाले राह के हर रोड़े को रोंदते हुए दूरी तय कर रहे हैं। जबकि इस वक्त मई के महीने की भीषण गर्मी पड़ रही है। मजदूर अपने सिर पर सामान का ग_र रख कर दूरी तय करते देखे जा रहे हैं। महिलाएं बालकों को गोद में लेकर सिर पर सामान का बोझा लिए नजर आती है।

How far should we sit on the government's trust, we walked on foot

साइकिल खरीदकर हुए रवाना

दौसा-सवाईमाधोपुर रोड से शुक्रवार दोपहर को पांच जने तीन साइकिलों से जाते मिले। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के निवासी बलदेव, पतिराम, शिव प्रसाद, अर्जुन व दलपत ने बताया कि वे अलवर के तिजारा में एक ठेकेदार के साथ क्रशर मशीनों पर काम करने के लिए तीन महीने पहले गए थे। एक महीने तो उन्होंने काम किया, लेकिन लॉकडाउन के कारण उनको काम नहीं मिला। उपलब्ध राशि से उन्होंने तीन साइकिल खरीदी और गांव के लिए रवाना हो गए हैं। करीब पचास किलोमीटर प्रतिदिन का का सफर करते हैं। रास्ते में लोगों से मदद मांग कर खाना भी मिल जाता है। उन्होंने नम आंखों से बताया कि जिंदगी में ऐसा नहीं सोचा था कि ऐसा समय भी आएगा।

How far should we sit on the government's trust, we walked on foot

मदद के सहारे सफर

हाइवे से जा रहे गुजरात से बिहार जा रहे आधा दर्जन मजदूरों ने बताया कि रास्ते में मिलने वाली लिफ्ट के सहारे वे आगे बढ़ते जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि सरकार को गांव पहुंचाने की व्यवस्था करनी चाहिए थी। इंतजार करते-करते सारे पैसे खत्म हो गए हैं। इसलिए वे अब पैदल ही चल दिए। मजदूरों ने बताया कि रास्ते में जगह- जगह भामाशाह खाना-पानी का इंतजाम कर देते हैं।

How far should we sit on the government's trust, we walked on foot