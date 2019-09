महिला की हत्या के मामले में पति व एक अन्य को आजीवन कारावास

लालसोट. उपखण्ड के देवलदा गांव में करीब साढ़े तीन साल पूर्व एक विवाहिता की उसके पीहर में हुई निर्मम हत्या के मामले में गुरुवार को लालसोट के अपर जिला एवं सत्र न्यायालय ने महिला के पति व एक अन्य को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अपर लोक अभियोजक श्यामसुंदर मिश्रा ने बताया कि 15 फरवरी 2016 की सुबह देवलदा गांव के एक खेत में गांव के निवासी लल्लूराम मीना की विवाहिता पुत्री उर्मिला (25) का शव हाथ, पैर व गले में रस्सी से बंधा मिला।

Husband and one other life imprisonment for murder of woman

मंडावरी थाने में हत्या का प्रकरण दर्ज होने के बाद पुलिस ने अनुसंधान के बाद न्यायालय में चार्जशीट की। इस पर लालसोट के अपर जिला एवं सत्र न्यायालय की न्यायाधीश अचला आर्य ने मृतका के पति खेमराज मीना निवासी बसोव खुर्द थाना मलारना डूूंगर एवं दिलखुश मीना निवासी आदलवाड़ा थाना चौथ का बरवाड़ा को हत्या के मामले में दोषी मानते हुए आजीवान कारावास व 20 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है।(नि.प्र.)



वेलेंटाइन डे के मौके पर की थी हत्या



14 फरवरी वेलेंटाइन डे के दिन ही खेमराज ने अपनी पत्नी को मौत के घाट उतारने के लिए चुना था। घटना के दिन वह जयपुर से सवाईमाधोपुर गया। वहां से अपने जीजा दिलखुश को साथ लेकर बाइक पर देवलदा गांव पहुंच गया।रात आठ बजे पत्नी को मोबाइल से फोन कर खेत पर बुलाया। वहां आरोपियों ने घटना को अंजाम दिया था।

घटना के बाद दोनों बाइक से वापस सवाईमाधोपुर चले गए। बाद में पुलिस ने मोबाइल लोकेशन व कॉल डिटेल के आधार मामले का खुलासा करते हुए घटना के कुछ ही दिन बाद दोनों को गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस ने बताया कि किसी अन्य महिला के प्यार में डूबे खेमराज ने अपनी पत्नी को रास्ते से हटाने के लिए यह वारदात की थी। (नि.प्र.)

