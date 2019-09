,,बिजली कटौती हुई तो मिलेगी ठण्डी चाय

बांदीकुई. रेलवे स्टेशन पर बिजली कटौती होने पर जनरेटर चालू कर व्यवस्था सुचारू की जाती थी, लेकिन अब जनरेटर सुविधा बंद कर दी गई है। ऐसे में बिजली की कटौती होने पर पीने के लिए ठण्डी चाय एवं खाने के लिए ठण्डे खाद्य पदार्थ मिलेंगे। क्योंकि स्टेशन पर संचालित स्टॉलों पर इलेक्ट्रिक चूल्हे लगे हुए हैं। बिजली कटौती होने पर वे बंद हो जाते हैं। वहीं फ्रिज भी बंद होने से पेय पदार्थ भी ठण्डे नहीं हो पाते हैं। आइसक्रीम पिघल जाती हैं। ऐसे में रेलवे की ओर से जनरेटर की बंद की गई सुविधा स्टॉल संचालक व यात्रियों के लिए परेशानी बनती जा रही है।

If there is a power cut, you will get cold tea in railway station



शुक्रवार को धौली गुमटी स्थित जीएसएस पर मरम्मत कार्य होने के कारण सुबह 7 से 10.30 बजे तक करीब साढ़े तीन घण्टे बिजली कटौती की गई। इसी बीच जयपुर-हिसार डीएमयू, जम्मूतवी-अजमेर पूजा एक्सप्रेस, काठगोदाम रानीखेत एक्सप्रेस, शताब्दी एक्सप्रेस, इंटरसिटी एक्सप्रेस एवं बरेली एक्सप्रेस ट्रेनें गुजरी। ऐसे में गर्म चाय एवं खाद्य पदार्थ नहीं मिलने से यात्री रेल प्रशासन को कोसते दिखाई दिए। (ग्रामीण)

If there is a power cut, you will get cold tea in railway station



क्षतिग्रस्त सड़क व गड्ढों में मोरम डालने का विरोध



लालसोट. शहरी क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग 11 ए पुलिस थाने के सामने गड्ढों व क्षतिग्रस्त सड़क को दुरुस्त करने के लिए मोरम डालने का दुकानदारों ने शनिवार दोपहर में विरोध किया। मोहनलाल सौंखिया, जगदीशप्रसाद तम्बोली, ओमप्रकाश रावत, निर्मल भरतडा, राहुल पुरोहित, हेमराज जांगिड़, बशीर मोहम्मद सहित अन्य लोगों ने विरोध जताया कि वर्षा के दौरान पानी का ठहराव होने से सड़कों पर गड्ढे इत्यादि हो जाते हैं। इस सड़क मार्ग पर डिवाइडर बना होने के कारण पानी की निकासी नालों में नहीं हो पाती है। इसलिए डिवाइडरो को तीन चार जगह से थोड़ा थोडा काटकर या हटाकर पानी निकासी की व्यवस्था की जाए।

उन्होंने कहा कि गड्ढों में मोरम या मिट्टी डालने से वाहनों की आवाजाही होने पर मिट्टी उड़ेगी। इस कारण दुकानों पर बैठना मुश्किल हो जाएगा।विरोध के बावजूद संवेदक ने गड्ढों में मिट्टी व मोरम डालकर इतिश्री कर दी। इस पर दुकानदारों में आक्रोश व्याप्त है। दुकानदारों ने पानी निकास की व्यवस्था नहीं करने पर आन्दोलन की चेतावनी भी दी। (नि.सं.)