बाणगंगा पर चली 'आरी', खनन माफिया सरकारी कारिन्दों पर भारी

महुवा. उपखण्ड क्षेत्र से गुजरने वाली बाणगंगा नदी में प्रभावशाली लोगों द्वारा खनिज विभाग व प्रशासन की मिली भगत के चलते किए जा रहे अवैध खनन के कारण नदी पूरी तरीके से खोखली होती जा रही है। वहीं आस-पास के दर्जनों गांवों का जलस्तर भी दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है। लेकिन खनिज विभाग व प्रशासन द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है।

जानकारी के अनुसार उपखण्ड क्षेत्र में बजरी के अवैध खनन और क्षमता से अधिक बजरी भर कर चलने वाले वाहन लोगों के लिए सिरदर्द बने हुए हैं। इस कारण आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं। खनिज विभाग व परिवहन विभाग की मिलीभगत के चलते क्षेत्र में नदी में कई दशकों से अवैध खनन हो रहा है। यहां 100 से 200 फिट तक के गहरे गड्ढे बने हुए हैं। जिसके कारण बारह महीनों बहनों वाली नदी में एक बूंद भी पानी देखने को नही मिलता है। जब जब खनिज विभाग द्वारा अभियान चला कर कार्रवाई की जाती है तो चंद खदानों पर कारवाई कर इति श्री कर ली जाती है। जिसके बाद अवैध खनन दोबारा धड़ल्ले से जारी रहता है ।



कइयों की जा चुकी है जान



यहां क्षेत्र में अवैध खनन के चलते आए दिन खनन माफिया में झगड़ा होता रहता है। पिछले दिनों नदी में दूल्हापुरा के एक जने की झगड़े में मौत हो चुकी है। वही टुडियाना गांव में बाण गंगा नदी में बने गहरे गड्ढों में पांव फिसलकर गिरने से एक ही परिवार के दो बालक अपनी जान गवा चुके हैं। हाल ही कुछ महीनों पहले बेरखेड़ा झौपड़ीन निवासी एक जने की बजरी की खान ढहने से मौत हो गई थी। इसके बाद भी प्रसाशन व विभाग द्वारा इन खनन माफियों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं होने से इनके होसले बुंलद हैं।



अवैध खनन से घटा जलस्तर



क्षेत्र के पाली, सालिमपुर, टीकरी, शहदपुर, रसीदपुर, धोलखेड़ा, बेरखेड़ा, दुल्हापुरा, भोपर तप्पा, टुडियाना व नांदना सहित आसपास के इलाकों में नदी में हो रहे अवैध खनन के कारण पानी का जलस्तर काफी नीचे जा चुका है। इन इलाकों में बने गड्ढोंं के कारण आसपास के इलाके की भूमि नाकारा साबित होती जा रही है, जो एक चिंता का विषय है।

कई बार तो टीम पर कर देते हैं हमला



खनिज माफियाओं के हौसले इतने बुलन्द हैं कि वो कार्रवाई करने वाली टीम पर हमला करने से भी नहीं चूकते हैं। जिसके चलते डेढ़ वर्ष पूर्व नदी में कार्रवाई करने गई खनिज विभाग की टीम पर हमला कर दिया था। जिसमें विभाग के अधिकारी व कर्मचारियों के चोटें भी आई थी।

खनन क्षेत्र को चिह्नित कर चलाएंगे अभियान



महुवा उपखण्ड में जहां-जहां भी पत्थर व बजरी का अवैध खनन हो रहा है, वहां पर खनिज क्षेत्र को चिह्नित कर खनिज व पुलिस विभाग की ओर से अभियान चलाया जाएगा।

- रतनलाल योगी, उपखण्ड अधिकारी महुवा

