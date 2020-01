नशे के आगोश में मौत की परवाह किए बिना सर्प से खेलता रहा

In spite of death, he kept playing with the snake regardless of death: गुढ़ाकटला के समीप एक खेत की है घटना

बांदीकुई/गुढ़ाकटला. अभी तक सांप की बम्बी (बिल) में हाथ डालने वाली कहावत तो सुनी है, लेकिन उपखण्ड क्षेत्र के गुढ़ाकटला में एक शराबी ने राह चलते जहरीले सर्प का रास्ता रोक लिया और करीब 15 मिनट तक वह मौत की परवाह किए बिना सर्प से खेलता रहा। इसमें शराबी कभी सर्प के आगे लेट कर उसकी राह रोक लेता तो कभी सर्प उसके ऊपर बैठ जाता। कई बार तो शराबी सर्प को गले में डालकर खेलता दिखाई दिया।

ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें प्रकाशचंद निवासी गुढ़ाकटला सर्प से खेलता नजर आ रहा है। इस वीडियो को देख हर किसी की रूंह कांप जाती है। शराबी के सर्प से खेलने की जानकारी मिलने पर ग्रामीण व परिजनों की मौके पर काफी संख्या में भीड़ एकत्र हो गई। हर कोई सर्पदंश के डर से करीब सौ मीटर दूरी पर ही खड़े हो गए और शराबी की सर्प से खेलने की हिम्मत देख दांतों तले अंगुली दबाने को मजबूर हो गए। हालांकि कई बार लोगों ने शराबी को सर्प को छोड़कर उसके रास्ते जाने की चेतावनी भी दी, लेकिन लोगों की समझाइश का भी शराबी पर कोई असर दिखाई नहीं दिया।

हालांकि सर्पदंश होने के कुछ देर बाद ही शराबी की तबीयत बिगडऩे लगी तो परिजन शराबी को जुगाड़ में बैठाकर उपचार के लिए ले गए। शरीर में जहर नहीं फैले इसके लिए शराबी के हाथ-पैर तौलियों से बांध दिए गए। हालांकि अभी तक परिजन देवी-देवताओं के ही झाडें़ फूंक करवाने में लगे हुए हैं, लेकिन चिकित्सकीय पद्धति से उपचार नहीं कराया जाना बताया जा रहा है। हालांकि अब अधेड़ की स्थिति में सुधार है। ऐसे में जाको राखे सांईयां मार सके ना कोय वाली कहावत चरितार्थ हो रही है।



तीन दिन से मिल रहा था रास्ते में



अधेड़ ने बताया कि वह बांदीकुई से मजदूरी करके घर जा रहा था तो रास्ते में सर्प मिल गया। यह सर्प तीन दिन से रास्ते में ही मिलता था। तो पहले सर्पदंश किया। फिर सोचा की अब जहर फैलेगा तो उसने भी सर्प को पकड़ लिया और जाने नहीं दिया। इसके बाद परिजन व अन्य लोग आ गए और उसे तबीयत बिगडऩे पर उपचार के लिए ले गए। हालांकि अभी तक पूरी तरह स्थिति में सुधार नहीं है, लेकिन परिजन जगह-जगह उपचार कराने में लगे हुए हैं।



मौके पर जाकर कराई है मामले की जांच



गुढ़ाकटला निवासी प्रकाशचंद है। जो कि वायरल वीडियो में जैसे ही सांप आता दिखाई देता है। तो उसके आगे लेट जाता है और उसे जाने नहीं देता है। अधेड़ में सर्पदंश का भी खौफ नजर नहीं आया। अधेड़ मौत की परवाह किए बिना कभी हाथ में पकड़ लेता है तो कभी इधर-उधर छिपाने लगता है। तो कभी गले में डालकर ड्रामा करता दिखाई दिया। लोगों ने सर्प के डर से नजदीक नहीं जाकर दूर से वीडियों भी बनाए और सांप से छेडख़ानी नहीं करने की हिदायत भी दी, लेकिन उसने एक भी नहीं सुनी। सर्पदंश से तबीयत बिगडऩे पर परिजन उपचार के लिए ले गए हैं। परिजनों ने प्रथम दृष्टया अधेड़ को शराब के नशे में इस प्रकार की घटना करना बताया है। हालांकि अब स्थिति में सुधार है। वैसे यह घटना 1 जनवरी 2020 की होना बताई जा रही है।

-रामशरण गुर्जर, बसवा थाना प्रभारी



सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने व बसवा थाना प्रभारी की ओर से जानकारी मिली कि यह मामला कोलवा थाना क्षेत्र का है। ऐसे में मौके पर जाकर परिजनों से बातचीत कर मामले की जानकारी ली जा रही है। हालांकि अभी तक जांच में अधेड़ के शराब के नशे में होना बताया जा रहा है।-बनवारीलाल थाना प्रभारी कोलवा



जहरीला होता है कोबरा

कोबरा वन्य प्रजापित का सर्प है और इसमें अन्य सर्पो की तुलना में जहर Óयादा होता है। कई बार कोबरा रास्ते से हटने के लिए डंक मारकर चेताता है। अब इस अधेड़ को डंक मारा है या फिर सर्प ने जहर कितना छोड़ा है। इस बात पर निर्भर करती है। यदि सर्प ने जहर छोड़ा है तो चिकित्सक ही उसकी जिंदगी को बचा सकता है। यह वीडियो देर शाम सोशल मीडिया पर वायरल होने पर जानकारी लगी है।-वीके शर्मा, क्षेत्रीय वन अधिकारी बांदीकुई



जांच के बाद ही हो स्थिति स्पष्ट

कोबरा जहरीला सर्प होता है। अब सर्पदंश हुआ है या फूंकार मारी है। क्योंकि कई बार सर्प की फूंकार या डंक लगने से भी शरीर नीला पड़ जाता है। हालांकि अभी तक सर्पदंश से पीडि़त राजकीय चिकित्सालय में उपचार के लिए नहीं आया है। यदि उपचार के लिए आए तो जांच में पता लगे की सर्पदंश हुआ है या फूंकार मारी। कई बार सर्प डंक मार देता है, लेकिन जहर नहीं छोड़ता है। यदि सर्प जहर छोड़ता और दवा नहीं लेता है तो सुरक्षित बचना मुश्किल हो जाता है।

-डॉ.रामनिवास मीणा, वरिष्ठ चिकित्सक राजकीय सामुदायिक चिकित्सालय बांदीकुई

