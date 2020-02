भगवान विश्वकर्मा की शोभायात्रा में उमड़ा सैलाब

Inauguration in the procession of Lord Vishwakarma: भगवान विश्वकर्मा जयंती पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित

दौसा. जिले में शुक्रवार को विश्वकर्मा जयंती पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाकर शोभायात्रा निकाली गई। जांगिड़ समाज की प्रतिभाओं का सम्मान भी किया गया। जिला मुख्यालय पर अखिल भारतीय जांगिड़ ब्राह्मण महासभा जिला सभा दौसा के तत्वावधान में विश्वकर्मा जयंती पर भव्य शोभायात्रा निकाली गई। यात्रा दौसा घास मंडी स्थित ठाकुर रामकुंवार मन्दिर से ध्वज व कलश पूजन के बाद गाजे-बाजे से रवाना हुई। जो फलसा वाले बालाजी मन्दिर, पीजी कॉलेज, सोमनाथ होते हुए जांगिड़ छात्रावास गणेशपुरा पहुंची।

यात्रा में सजी भगवान विश् वकर्मा की झांकी आकर्षण का केन्द्र बनी रही। भक्ति संगीत की धुनों पर श्रद्धालुओं ने नृत्य किया। कई जगहों पर पुष्पवर्षा कर स्वागत किया गया। कार्यक्रम स्थल पहुंचने पर भगवान विश्वकर्माजी की पूजा-अर्चना के बाद महाआरती की गई। वक्ताओं ने शिक्षा को बढ़ावा देने सहित कुरीतियों के उन्मूलन पर जोर दिया। अंत में प्रसादी वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान सतीशकुमार रावत सहित सैकड़ों महिला-पुरुष मौजूद थे।

76 प्रतिभाओं को किया सम्मानित



बांदीकुई. अखिल भारतीय जांगिड़ ब्राह्मण तहसील शाखा बसवा की ओर से शुक्रवार को विश्वकर्मा जयंती समारोह एवं प्रतिभा सम्मान आयोजित हुआ। विश्वकर्मा मंदिर में आयोजित पूजन में समाज के लोगों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। इसके बाद पेट्रोल पम्प से शोभायात्रा निकाली गई। जिसमें श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। शोभायात्रा को विधायक गजराज खटाना व नगरपालिका चेयरमैन लक्ष्मी जायसवाल ने झण्डी दिखाकर रवाना किया। शोभायात्रा सिकंदरा रोड से रवाना होकर सिकंदरा राड, माधोगंज मण्डी, अस्पताल रोड, बडियाल रोड एवं झालानी बगीची होते हुए विश्वकर्मा मंदिर पहुंची। महिलाएं सिर पर मंगल कलश रखकर भजन गाते हुए चल रही थी। पुरुष श्रद्धालु भगवान विश्वकर्मा के जयघोष लगाते हुए चल रहे थे।

शोभायात्रा में राधाकृष्ण, भगवान विश्वकर्मा एवं शिव पार्वती की जीवंत झांकियां सजाई गई। राधाकृष्ण का नृत्य समरोह में मुख्य आकर्षण का केन्द्र रहा। कई जगहों पर पुष्पवर्षा कर स्वागत किया गया। इसके बाद एक रिसोर्ट में समाज की विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली 76 प्रतिभाओं को विधायक खटाना व समाज के लोगों ने प्रमाण पत्र व पुरस्कार देकर सम्मानित किया। अध्यक्ष राधामोहन जांगिड़, मंत्री दिनेश जांगिड़, घनश्याम जांगिड़, जगदीश रलावता, महेन्द्र दैमन, बृजमोहन, बजरंग, मोहनलाल, सीताराम, पार्षद दिनेश जांगिड़, श्यामलाल, नवयुवक मण्डल अध्यक्ष अनुज जांगिड़, वरिष्ठ उपाध्यक्ष बनवारीलाल रलावता, संगठन मंत्री ऋषि जांगिड़, कोषाध्यक्ष विकास जांगिड़ भी मौजूद थे।

