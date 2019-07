बांदीकुई में दमकल कार्यालय व सुलभ कॉम्पलेक्स का उदघाटन

बांदीकुई. विधायक गजराज खटाना MLA GR Khatana ने कहा कि क्षेत्र में यदि कोई आगजनी की घटना होती है तो अब दमकल सूचना के कुछ देर बाद ही मौके पर पहुंच आग पर काबू पा सकेगी। आगरा फाटक जाम में दमकल के फंसने से होने वाली देरी की समस्या से निजात मिल सकेगी। विधायक शनिवार को श्यालावास पम्प हाउस के समीप दमकल कार्यालय के नवीन भवन के उदघाटन (Inauguration of fire station and accessible complex at Bandikui) समारोह में बोल रहे थे।

उन्होंने कहा कि अब फाटक आड़े नहीं आएगा। जिस भी मार्ग पर आग लगती है। तो बायपास एवं शहर से दमकल सूचना के कुछ ही देर बाद पहुंच आग बुझा सकेगी। इस के बाद बसवा रोड स्थित सुलभ कॉम्पलैक्स का भी फीता काटकर उदघाटन किया। नगरपालिका चेयरमैन लक्ष्मी जायसवाल ने कहा कि दमकल कार्यालय चालू होने से राहत मिलेगी। श्मसानघाट में सुलभ कॉम्पलैक्स संचालित होने से अंत्येष्टि के लिए आने वाले लोगों को नहाने-धोने की सुविधा होगी। उन्होंने श्मसान घाट में पार्क विकसित कर सर्वसुविधायुक्त बनाए जाने की बात कही।

इस मौके पर नगरपालिका उपाध्यक्ष मनोज जैमन, पायलट बिग्रेड जिलाध्यक्ष लोकमान्यसिंह, नगर कांग्रेस अध्यक्ष अशोक काठ, आईटीसैल जिला संयोजक नरेन्द्र बैसला, पार्षद रतनसिंहपटेल, महेश यादव, महासचिव गिरीश शर्मा, विकास समिति अध्यक्ष रामराय मीणा, रामकिशन बैरवा, समाज सेवी गौतम जायसवाल एवं नगर पालिका कनिष्ठ अभियंता लाखनसिंह गुर्जर भी मौजूद थे। (नि.स.)

लक्ष्य बनाकर करें पढ़ाई-खटाना



बांदीकुई. शहर के बसवा रोड गोपाल बगीची स्थित तनु कॉम्पीटिशन क्लासेज के नवीन भवन में मां सरस्वती प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा एवं प्रतिभा सम्मान समारोह शनिवार को आयोजित हुआ। मुख्य अतिथि विधायक गजराज खटाना ने कहा कि राजकीय सेवा में चयनित होने के लिए लक्ष्य बनाकर पढ़ाई करनी चाहिए। संस्थान मेहनत कर लगातार बुलंदियों को छूता जा रहा है। प्रतियोगी परीक्षाओं में विद्यार्थियों के लिए यह संस्थान कारगर साबित हुई है। प्रतिस्पर्धा की इस दौड़ मे प्रतियोगी परीक्षाओं के टैस्ट आयोजित कर कमजोर छात्रों को अलग से कक्षा लगाकर पढ़ाई भी कराई जाती है।

कार्यक्रम की अध्यक्ष प्रधान सीमा मीणा ने कहा कि स्थानीय स्तर पर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराए जाने से क्षेत्र के छात्रों को बाहर नहीं जाना पड़ता। इस मौके पर चयनित छात्रों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। निदेशक डीआर ककरोड़ा ने संस्थान की ओर से संचालित गतिविधि एवं प्रगति रिपोर्ट से अवगत कराया। नगर कांग्रेस अध्यक्ष अशोक काठ, पूर्व जिला प्रमुख विनोद शर्मा, पायलट ब्रिगेड जिलाध्यक्ष लोकमान्यसिंह, सरपंच बीएल नागर, प्रो.मुन्नालाल गुर्जर, नरेश मेहरा, पार्षद महेश यादव, रतनसिंह, एडवोकेट राधाकिशन मीणा, विशाल शर्मा, आनंद सैनी, नादानसिंह मीणा, विकास पोषवाल, नरेन्द्र मीणा, रत्तीराम मीणा भी मौजूद थे। मंच संचालन प्रो.जेपी गुर्जर ने किया।