महुवा कॉलेज में छात्रसंघ कार्यालय का उद्घाटन

Inauguration of the Students' Union Office at Mahwa College: डॉ. भीमराव अम्बेडकर राजकीय महाविद्यालय में छात्रसंघ कार्यालय का उद्घाटन समारोह

महुवा. डॉ. भीमराव अम्बेडकर राजकीय महाविद्यालय में शुक्रवार को छात्रसंघ कार्यालय का उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया। समारोह के दौरान पहुंचे दौसा विधायक मुरारी लाल मीणा, पूर्व जिला प्रमुख अजीत सिंह, शंकरलाल हुड़ला ने छात्रसंघ कार्यालय का उद्घाटन किया। इस दौरान दौसा विधायक मुरारीलाल ने कहा कि विद्यार्थी देश का भविष्य है विद्यार्थी अ'छे आचरण व दूरगामी सोच से देश की उन्नति में अपनी भागीदारी निभाएंगे। आज की युवा पीढ़ी को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढऩे के साथ-साथ राजनीतिक क्षेत्र में अपनी भागीदारी निभानी चाहिए।

महाविद्यालय प्रशासन ने विधायक सहित वहां मौजूद लोगों को महाविद्यालय की चारदीवारी, छात्राओं के लिए कॉमन रूम, पेयजल व्यवस्था एवं विद्यालय परिसर से गुजर रही हाईटेंशन लाइन को दूसरी जगह स्थापित करने की मांग की। इस विधायक ने छात्राओं के लिए कॉमन रूम बनाने की घोषणा की तथा पूर्व जिला प्रमुख अजित सिंह ने महाविद्यालय के लिए पेयजल व्यवस्था कराए जाने का आश्वासन दिया। इस मौके पर प्राचार्य मंजू गुप्ता, डॉ चरणसिंह मीणा, राधा कृष्ण मीणा, छात्रसंघ अध्यक्ष कुसुम लता मीणा, उपाध्यक्ष विनोद कुमार, अरबाज खान, पुनीत तांबी, नितेश पालोदा, मुंशी राम सहित दर्जनों लोग मौजूद थे।

173 छात्राओं को गार्गी पुरस्कार दिया



लालसोट. शहर की राबाउमावि. में शुक्रवार को कक्षा 10 व 12 में 75 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करने वाली 173 बालिकाओं को चेक एवं प्रमाण पत्र वितरण कर गार्गी पुरस्कार दिया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव कमल मीना ने बालिकाओं को उ"ा शिक्षा हासिल कर आगे बढऩे का आव्हान किया। उन्होने विद्यालय में बरामदा निर्माण, विद्यालय में भूगोल विषय की स्वीकृति तथा शिक्षकों के रिक्त पदों को पूर्ण करवाने का आश्वासन दिया। इसके लिए राÓय सरकार को अवगत कराने के लिए कहा। अध्यक्षता पूर्व पालिकाध्यक्ष दिनेश मिश्र ने की। विशिष्ट अतिथि उपखण्ड अधिकारी जेपी गुर्जर रहे।

प्रधानाचार्य अंजना त्यागी ने बताया कि समारोह में 17& बालिकाओं को चेक एवं 26 8 बालिकाओं को प्रमाण पत्र वितरित किए गए। उन्होंने विद्यालय की विभिन्न समस्याओं से भी अवगत कराया। एसीबीईओ नीरज शर्मा ने भी विचार व्यक्त किए। संचालन हनुमान प्रसाद एवं अनुरागप्रिय शर्मा ने किया। कार्यक्रम में नगर कांग्रेस अध्यक्ष राजेन्द्र पांखला, रामेश्वरप्रसाद ककराला एडवोकेट, कैलाशचन्द शर्मा व्याख्याता, ओमप्रकाश चतुर्वेदी, दीपक पुरोहित, कपिल उपाध्याय, पूर्व पार्षद प्रहलाद रडबा, अशोक शर्मा राउमावि के प्रधानाचार्य देवेन्द्र मिश्र सहित छात्राएं व उनके परिजन मौजूद थे। (नि.सं.)

