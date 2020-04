क्षेत्र की सीमाओं पर बढ़ाएं चौकसी व जांच कर दें प्रवेश

Increase vigil and check entry on the boundaries of the area: विधायक की मौजूदगी में अधिकारियों की बैठक

बांदीकुई. क्षेत्रीय विधायक गजराज खटाना ने शनिवार को कोरोना वायरस की रोकथाम को लेकर उपखण्ड स्तरीय अधिकारियों की बैठक लेकर किए गए कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने विदेश व दूसरे रा’यों से आए लोगों के होम आइसोलेशन व उनकी वर्तमान स्थिति के बारे में जानकारी ली। नगरपालिका व पंचायत समिति की ओर से सोडियम हाइपो क्लोराइड के कराए गए छिडक़ाव के बारे में बातचीत की और वंचित ढाणी व मोहल्लों में छिडक़ाव के निर्देश दिए।

दिहाड़ी मजदूर, असहाय एवं जरुरतमंदों को राशन व भोजन की कराई जा रही व्यवस्था के बारे में उपखण्ड अधिकारी पिंकी मीणा से चर्चा की। उन्होंने खाद्य सुरक्षा योजना के तहत राशन विक्रेताओं की ओर से की जा रही खाद्यान्न वितरण की प्रभावी मॉनीटरिंग के निर्देश दिए। सभी पात्र लोगों को खाद्य सामग्री मुहैया हो सके। उन्होंने लॉक डाउन की पालना एवं विधानसभा क्षेत्र की सीमाओं पर सुरक्षा बढ़ाए जाने की बात कही। जो भी व्यक्ति दूसरी विधानसभा से आए तो उसकी गहनता से जांच की जाए।

इस मौक पर पंचायत समिति विकास अधिकारी मोहनसिंह फौजदार, नगरपालिका अधिशासी अधिकारी डॉ.बनवारीलाल, ब्लॉक चिकित्साधिकारी डॉ.आरपी मीणा भी मौजूद थे। इसके बाद विधायक खटाना ने महिला कॉलेज में चल रही राम रसोई का अवलोकन किया और विधायक स्वयं ने भोजन बनाकर पैकेट तैयार करवाए। उन्होंने कार्यकर्ताओं से सोशल डिस्टेंस की पालना करने व साफ-सफाई का ध्यान रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सोए। जरुरतमंद व्यक्ति तक भोजन व राशन पहुंचे। इस मौके पर नगर अध्यक्ष अशोक काठ, ब्लॉक उपाध्यक्ष हरिमोहन माल, गुढ़ाआशिकपुरा सरपंच विश्राम नुरपुर, सेवादल अध्यक्ष पीयुष झालानी, आईटी सैल जिला संयोजक नरेन्द्र बैंसला, रूपसिंह पीलवाल, यूथ कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष देशराज फौजी, सुरेश शाहरा, गिरीश शर्मा, एडवोकेट पूनम रियाना, विश्राम प्रजापत, सुरेन्द्रसिंह माल, विनेश वर्मा, लवली सोनी, मनीष मेहता, महेन्द्र दडग़स भी राम रसोई में सहभागीदारी निभा रहे हैं।

गुढ़ाकटला. कस्बे सहित परिक्षेत्र में शनिवार को पुलिसकर्मी, कर्मचारियों एवं अधिकारियों को सम्मान किया गया। कस्बे में जगह जगह पुष्प वर्षा कर उनकी सजगता एवं कार्यों की सराहना की। इस दौरान चिकित्सा अधिकारी योगेन्द्र बैरवा, कम्पाउण्डर भागचन्द योगी, चौकी प्रभारी हेमराज सिंह, पुलिसकर्मी धारासिंह, महेश मीना, मुकेश शर्मा, रंगलाल सैनी, मुकेश मीना, विकास गुर्जर, प्रधानाचार्य बृजमोहन गुप्ता, ग्राम विकास अधिकारी हेमन्त शर्मा सहित अन्य कर्मचारियों का स्वागत किया गया। लोगों ने कोरोना वायरस से क्षेत्र को सुरक्षित रखने में इन योद्धाओं के कार्य की सराहना की एवं ज’बे को सलाम किया।

