कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए मनाया जाएगा स्वतंत्रता दिवस समारोह

जिला कलक्टर ने की तैयारियों की समीक्षा

दौसा.

दौसा. जिला कलक्ट्रेट सभागार में बुधवार को स्वतंत्रता दिवस समारोह आयोजन समारोह संबंधित बैठक आयोजित की गई। इसमें जिला कलक्टर पीयुष समारिया ने कहा कि जिला मुख्यालय सहित सम्पूर्ण जिले में स्वतंत्रता दिवस समारोह हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। सभी विभागीय अधिकारी सौंपे गए कार्यों को समय सीमा मे पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। जिला स्तरीय समारोह राजेश पायलट स्टेडियम में कोरोना महामारी की गाइडलाइन का पालन करते हुए मनाया जाएगा।

उन्होंने कहा कि समारोह में विद्यालयों के छात्रा-छात्रा व अन्य युवा कलाकार भाग नहीं लेंगे। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ पुलिस, आरएसी एवं होम गार्ड की विभिन्न टुकडिय़ां परेड में शामिल होंगी। समारोह के दौरान कोरोना जागरूकता का संदेश दिया जाएगा। इससे संबंधित जिंगल्स बजाए जाएंगे। कोरोना से लडऩे में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले पुलिसकर्मियों, चिकित्साकर्मियों, सफाईकर्मियों तथा महिला एवं बाल विभाग विभाग के कार्मिकों को कोरोना वारियर्स के रूप में आमंत्रित कर विशेष ब्लॉक में बैठाया जाएगा।



अतिरिक्त जिला कलक्टर आरके मीना ने बताया कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि द्वारा प्रात: 9.05 बजे राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा और पुलिस बैण्ड द्वारा राष्ट्रीय धुन पर गॉर्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। मुख्य अतिथि परेड का निरीक्षण कर मार्च पास्ट की सलामी लेंगे। शहीद सैनिकों के आश्रितों का सम्मान किया जाएगा। वहीं जिले में कोरोना के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले अधिकारियों, कर्मचारियों एवं वॉरियर्स को सम्मानित करेंगे।

बोर्ड परीक्षाओं में प्रथम ,द्वितीय व तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्रा-छात्राओं को भी प्रशस्ति पत्र व स्मृति चिह्न उनके घर पर ही पहुंचाने की व्यवस्था की जाएगी। इसमें सैकण्डरी व प्रवेशिका में 3-3 , सीनियर सैकण्डरी कला, विज्ञान व वाणिज्य विषय में 3-3 तथा वरिष्ठ उपाध्याय में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्रा-छात्राओं को सम्मान दिया जाएगा। सम्मानित होने वाले कर्मचारियों एवं अधिकारियों व कोरोना वॉरियर्स का विवरण संबंधित विभागाध्यक्षों द्वारा 11 अगस्त तक अतिरिक्त जिला कलक्टर को भिजवाना होगा। कार्यक्रम को सुव्यवस्थित रूप से मनाने के लिए कार्यक्रम समितियों का गठन किया गया है।



बैठक में उप जिला कलक्टर संजय गोरा, सहायक कलक्टर मनीषा, उप पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार, सीएमएचओ डॉ. मनीष चौधरी, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी ओम प्रकाश शर्मा, जिला शिक्षा अधिकारी घनश्याम मीना, महेश आचार्य सहित अन्य मौजूद थे।

