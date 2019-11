महुवा में निर्दलियों का बोलबाला, 25 में से 13 सीट पर जीते

Independents won 13 out of 25 seats in Mahwa Municipality: कांग्रेस को 8 तथा भाजपा को मिली मात्र 4 सीट

महुवा. नगरपालिका चुनाव की मतगणना के बाद महुवा में निर्दलीयों का बोलबाला सामने आया है। महुवा में कुल 25 वार्डों में से 13 सीट निर्दलीय प्रत्याशियों ने जीती। वहीं कांग्रेस ने 8 व भाजपा के खाते में 4 सीट आई। ऐसे में अब राजनीतिक उठापटक होने की उम्मीद है। प्रत्याशियों की बाड़ाबंदी शुरू हो गई है।

महुवा में वार्ड एक से निर्दलीय सद्दाम ने 97 मत प्राप्त कर जीत दर्ज की है। वार्ड दो मे कांग्रेस से मुरादन बानो, वार्ड तीन निर्दलीय शीला, वार्ड चार से भाजपा के ओमप्रकाश, वार्ड पांच से कांग्रेस की सबाना ने जीत दर्ज की। वार्ड 6 से भाजपा शीला, 7 से निर्दलीय विजय कुमार, 8 से निर्दलीय राधाकिशन, 9 से कांग्रेस नर्बदा, 10 में कांग्रेस से संतोष विजयी हुए।

वार्ड 11 में भाजपा से माधव, 12 में निर्दलीय भगवती, 13 में निर्दलीय अंजना, 14 में निर्दलीय नत्थी लाल, 15 में कांग्रेस की सपना विजयी रही। वार्ड 16 से निर्दलीय सरोज जीती। वार्ड 17 कांग्रेस की रामपति, वार्ड 18 से निर्दलीय हुरमत निशा, 19 में निर्दलीय गूलशन साहू, वार्ड 20 से बीजेपी की राधादेवी जीती। वार्ड 21 से कांग्रेस की कुसुम, वार्ड 22 कांग्रेस की बालकृष्ण, 23 से निर्दलीय पदमचंद, वार्ड 24 से निर्दलीय सपना व वार्ड- 25 से निर्दलीय अर्जुन हरिजन को विजय प्राप्त हुई।

इससे पूर्व मंगलवार सुबह आठ बजे कड़ी सुरक्षा के बीच टीकाराम पालीवाल राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में मतगणना शुरू हुई। रिटर्निंग अधिकारी पुष्कर मितल ने बताया कि नगरपालिका चुनाव की मतगणना के दौरान कस्बे में करीब आधा दर्जन स्थानों पर बेरिकेड्स लगाए गए। 25 वार्डों के लिए होने वाली मतगणना पांच राउण्ड में की गई। एक राउण्ड में एक से पंाच वार्ड तक की मतगणना कराई गई। ऐसे में प्रत्येक राउण्ड में पांच वार्ड शामिल हुए। मतगणना के दौरान प्रत्याशियों को अंबेडकर भवन में बैठने की अलग से व्यवस्था की गई। जहां से पांच-पांच वार्डों के प्रत्याशियों को मतगणना स्थल तक पहुंचने के लिए अलग व्यवस्था की गई।

