मंडावरी में तीन करोड़ की लागत से बनेगा स्कूल का नवीन भवन

लालसोट. प्रदेश के उद्योग मंत्री परसादीलाल मीना ने अपने गांव मंडावरी को शिक्षा के क्षेत्र में आगे लाने व सरकारी विद्यालयों से विद्यार्थियों व अभिभावकों को जोडऩे के लिए बड़ी पहल की है। मंत्री ने मंडावरी कस्बे में संचालित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के नवीन भवन के निर्माण के लिए तीन करोड़ रुपए की राशि देने की स्वीकृति प्रदान की है। मंत्री यह राशि अपने मंत्रालय उद्योग विभाग के सीएसआर मद से देंगे। इससे मंडावरी कस्बे के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के नवीन भवन का निर्माण हो सके।

Industry Minister will give funds for New school building

करीब दो साल में बनकर तैयार होने वाले शिक्षा के इस मंदिर की भव्य इमारत के निर्माण के लिए नक्शा व डिजायन बन कर तैयार हो चुके हैं। उद्योग मंत्रालय द्वारा भवन निर्माण के लिए यह राशि विद्यालय की एसएमसी को दी जाएगी और बाद में ग्रामीणों की देखरेख में इस भवन का निर्माण होगा। गिर्राज भगत समेत कई ग्रामीणों ने बताया कि मंडावरी कस्बे के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय का भवन करीब 40 साल से अधिक पुराना होने से पूरी तरह जर्जर हालत में पहुंच चुका है और भवन के जर्जर हालत में होने से यहां की शिक्षण व्यवस्था भी प्रभावित होने से छात्र संख्या में भी लगातार कमी हो रही है।

ग्रामीणों ने बताया कि विद्यालय की हालत को देखते हुए गत दिनों स्थानीय ग्रामीणों ने प्रदेश के उद्योग मंत्री परसादीलाल मीना से मिलकर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के भवन की वर्तमान हालत के बारे में जानकारी देकर नवीन भवन के निर्माण की मांग की थी।



शिक्षा के क्षेत्र में होगा एक क्रांति का आगाज



उद्योग मंत्री परसादीलाल मीना के गांव मंडावरी मेें पिछले लगभग चार दशक से सरकारी शिक्षा की दिशा काफी बदतर होती जा रही है। दौसा जिले का मंडावरी कस्बा सवाई माधोपुर की जिले की सीमा से सटा हुआ है यह कस्बा आस पास के दर्जनों गांव के बीच बसा होने से बड़ा व्यापारिक केंद्र भी है, लेकिन उसके बाद भी मंडावरी के सरकारी विद्यालय की सुध नहीं ली गई।

कभी पूरे लालसोट क्षेत्र के अग्रणी विद्यालयों में शामिल रहे इस विद्यालय पर धीरे धीरे ग्रहण लगने लगा, छात्र संख्या भी लगातार कम होने लगी, भवन भी जर्जर होने लगा और आलम यहां तक जा पहुंचा की एक बार तो यहां से बोर्ड परीक्षाओं का सेंटर भी हटा दिया गया। ग्रामीणों का अनुमान है इस विद्यालय के भव्य भवन के निर्माण केे साथ ही दोबारा अभिभावक व विद्यार्थी इस विद्यालय से जुड़ेंगे और जिससे आने वाले समय में शिक्षा के क्षेत्र में एक क्रांति का सूत्रपात भी होगा।



अगले सप्ताह तक मिलेगी राशि



उद्योग मंत्री ने बताया कि राशि को अलग-अलग किश्तों में दिया जाएगा, करीब एक करोड़ रुपए अगले सप्ताह तक एसएमसी को मिल जाएंगे। निर्माण कार्य एसएमसी कराएगी और देखरेख के लिए ग्रामीणों की एक निगरानी कमेटी का भी गठन होगा। (नि.प्र.)

