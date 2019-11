खाद-बीज की दुकानों का निरीक्षण, व्यापारियों में मची खलबली

Inspection of manure and seed shops, there was panic among traders: खाद बंटवाकर शेष रहे खाद की बिक्री पर आगामी आदेश तक रोक लगा दी।

गीजगढ़. यूरिया खाद की कालाबाजारी कर किसानो से अधिक मनमानी राशि वसूलने की शिकायत पर कृषि विभाग दौसा की टीम ने ग्राम पंचायत बहरावण्डा में खाद -बीज विक्रेताओं की दुकानों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान एक दुकान पर बिना पॉश मशीन व बिल नहीं देकर महेगे दामों पर किसानों को खाद बेचा जाना पाया गया। इस पर टीम ने किसानो को उचित दाम पर खाद बंटवाकर शेष रहे खाद की बिक्री पर आगामी आदेश तक रोक लगा दी।

Inspection of manure and seed shops, there was panic among traders

इससे पहले कृषि विभाग की टीम आने की भनक लगते ही खाद बीज विक्रेताओं में खलबली मच गई। कुछ व्यापारी तो दुकानों के शटर नीचे कर इधर-उधर हो गए।कार्रवाई के दौरान तमाशबीन लोगों की भीड़ लग गई।



कृषि विभाग के अधिकारी प्रभुदयाल शर्मा ने बताया कि खाद बीज की एक दुकान पर आदान दर सम्बन्धित बोर्ड सहित अन्य कई अनियमितता पाई गई है, जिससे उसकी बिक्री पर रोक लगा दी है। कृषि विभाग के उपनिदेशक श्रीकांत अग्निहोत्री ने बताया कि बिना पॉश मशीन तथा महंगे दामों पर खाद-बीज बेचे जाने पर थाने में मामला दर्ज कराया जाएगा। टीम में विभाग के गोपाल मीणा, सुरज्ञान गुर्जर आदि मौजूद थे।

Inspection of manure and seed shops, there was panic among traders

न्यायालय ने किया प्रसंज्ञान

दौसा. सैंथल थाना इलाके के ग्राम चोरड़ी में 28 नवम्बर सुबह स्कूली बस पलटने से कई बालक-बालिकाएं गम्भीर रूप से घायल होने की विभिन्न समाचार पत्रों में खबरें प्रकाशित होने के बाद शुक्रवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दौसा की सचिव रेखा वधवा ने प्रसंज्ञान लिया। उन्होंने जिला परिवहन अधिकारी दौसा को इस तरह की दुर्घटना की पुनरावृत्ति ना हो इसे ध्यान में रखने के निर्देश दिए।



प्राधिकरण सचिव ने बताया कि दौसा जिले में विद्यालयों द्वारा संचालित स्कूल बसें व बाल वाहिनी बालकों की सुरक्षा की दृष्टि से सही संचालित की जा रही है या नहीं। उक्त वाहन सुरक्षा की दृष्टि से अथवा विधिवत रूप से संचालित किए जा रहे हैं या नहीं। यदि स्कूली वाहन सही अवस्था में नहीं पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए।



इसी प्रकार सीएमएचओ को भी निर्देश दिए कि उक्त दुर्घटना में घायल बालक-बालिकाओं को सुचारू एवं शीघ्र ईलाज की सुविधा दी जाए। गम्भीर रूप से घायल बालक-बालिकाओं का विशेष ध्यान रखा जाए। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा उक्त दुर्घटना का जायजा लेने के लिए 2 पैनल अधिवक्ता की नियुक्ति की गई है।