निगम अभियंताओं को दिए 24 घंटे मोबाइल चालू रखने के निर्देश

Instructions given to engineers to keep mobile running for 24 hours: अतिरिक्त जिला कलक्टर ने दिए बकाया प्रकरणों का शीघ्रता से निराकरण के निर्देश

दौसा. जिला मुख्यालय के कलक्ट्रेट सभागार में सोमवार को आवश्यक सेवाओं की बैठक आयोजित की गई। इसमें अतिरिक्त जिला कलक्टर लोकेश कुमार मीना ने कहा कि जिले में आमजन को समय पर खाद्य सामग्री, चिकित्सा, पेयजल, विद्युत एवं अन्य सुविधाएंं उपलब्ध करवाने के लिए सभी विभागीय अधिकारी अपने दायित्वों का पालन करें तथा पीडि़तों की समस्याओं का शीघ्रता से निराकरण कराएं।

उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी राजस्थान सम्पर्क पोर्टल के बकाया प्रकरणों का शीघ्रता से निराकरण कर पीडि़तों लाभान्वित कराएं। अधिकारी सम्पर्क पोर्टल के प्रकरणों को स्वयं देखे तथा निस्तारण के लिए भेजे जाने वाले जवाब स्वंय जांच करने के बाद ही साइट पर अपलोड कराएं। प्रकरणों के निस्तारण में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।



उन्होंने जलदाय विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिले में संचालित पेयजल योजनाओं के सफल क्रियान्वयन, नवीन पेयजल योजनाओं के कार्यों को गति प्रदान करने व तैयार पेयजल योजनाओं पर विद्युत कनेक्शन करवा कर आमजन को पेयजल सुविधा मुहैया कराएं। इसी प्रकार उन्होंने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अधिकारी, श्रम कल्याण अधिकारी, जिला रसद अधिकारी, कृषि अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारी से कहा कि विभागीय योजनाओं में पात्र व्यक्तियों को अधिक से अधिक संख्या में लाभान्वित करवाने के लिए सक्रिय रह कर कार्य करें।



अतिरिक्त जिला कलक्टर ने जयपुर विद्युत वितरण निगम के अधिकारी को निर्देश दिए कि विद्युत वितरण निगम के सभी अधिकारियों को 24 घंटे फोन चालू रखने, उपभोक्ताओं की बात सुनने, समस्या के बारे में जानकारी देने, किसानों व आमजन को नियमित रूप से विद्युत आपूर्ति करवाने तथा प्राप्त समस्याओं का शीघ्रता से समाधान करवाने के लिये निर्देशित करें।



उन्होने विभागवार आवश्यक सेवाओं की समीक्षा करते हुए आमजन को समय पर आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए आवश्यक निर्देश दिए। उन्होने कहा कि सभी अधिकारियों से कहा कि वे विभाग से सम्बन्धित बकाया प्रकरणों का शीघ्रता से निराकरण करावे तथा विभाग की छटनी करने के लिए प्रकरण को बार- बार इधर उधर नहीं घुमाएंं।



बैठक में जयपुर विद्युत वितरण निगम के अधिक्षण अभियन्ता आरके मीना, सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता हरिकेश मीना, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ पीएम वर्मा, सहायक उपवन संरक्षक पीयूष शर्मा, संयुक्त निदेशक पशुपालन डॉ निरंजन लाल शर्मा, जलदाय विभाग के अधिशाषी अभियन्ता राम लखन मीना, विद्युत विभाग के अधिशाषी अभियन्ता बीएल मीना सहित कई अधिकारी मौजूदथे।

