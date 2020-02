विकास में राजनीति आई आड़े, सरकारी तंत्र का नहीं मिला सहयोग, लेकिन फिर तैयार

interview on completion of term of District Chief Geeta Khatana: जिला प्रमुख गीता खटाणा का पांच वर्षीय कार्यकाल पूर्ण होने पर विशेष साक्षात्कार

दौसा. दौसा जिला प्रमुख का पांच वर्षीय कार्यकाल पूरा हो गया है। इन पांच वर्षों में जिला प्रमुख गीता खटाणा ने राजनीति में बिना किसी भेदभाव, भ्रष्टाचार, जातिवाद, क्षेत्रवाद से ऊपर उठकर कार्य करने का प्रयास किया। पहली बार में वह जिला परिषद सदस्य बनी और दूसरी बार में जिला प्रमुख का मौका मिला।

interview on completion of term of District Chief Geeta Khatana

गरीब, किसान, दलित, पिछड़े लोगों व खासकर बालिकाओं के लिए कुछ खास करने इच्छाशक्ति रही, लेकिन जिला प्रमुख कांग्रेस से होने व राज्य में करीबन चार साल भाजपा सरकार होने पर सरकारी तंत्र का उन्हें कहीं ना कहीं पूरा सहयोग नहीं मिला। कार्य धीमी गति से हुए, यहां तक कि कुछ एक बार तो बजट भी लैप्स हो गया। विकास में राजनीति आड़े आगई। लेकिन कांग्रेस सरकार आने पर काम ने गति पकड़ी। पेश है राजनीति के अलावा खेलकूद में भी आगे रही दौसा जिला प्रमुख गीता खटाणा से पत्रिका जिला संवाददाता महेशकुमार जैन की विशेष बातचीत के प्रमुख अंश।



सवाल-आपके जिला प्रमुख के रूप में आज पांच वर्ष पूर्ण हो गए हैं। आपके द्वारा किस तरह और क्या क्या उल्लेखनीय कार्य किए गए हैं?

जवाब...मैंने इन पांच वर्षों में जिले में पूरी ईमानदारी, निष्ठाभाव, मेहनत लगन से समाज में भ्रष्टाचार, जातिवाद, अवसरवाद व क्षेत्रवाद से ऊपर उठकर विकास कार्य किए। जिले में सड़कें बनवाई, हैण्डपंप लगवाए । कई विद्यालय भवनों का निर्माण करवाया। स्कूल भवनों में चार दीवारी, पंचायत भवन, आईटी भवन, किसान केन्द्र, आंगनबाड़ी केन्द्र, इन्दिरा आवास व अधिकाधिक शौचालय बनवाए। ताकि जरूरतमंदों को समय पर मूलभूत सुविधाएं मुहैया हो सके।

सवाल-दौसा में महिला जिला प्रमुख के रूप में आप निर्वाचित हुई। महिला होने के नाते आपको किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा?

जवाब-मैं खुद आत्मविश्वास से भरपूर हूं, बोल्ड हूं। दौसा में महिला जिला प्रमुख के रूप में जिम्मेदारी बड़ी सहजता से संभाली। सभी ने सहयोग किया।महिला होने से कोई बड़ी चुनौति नहीं आई। आज के समय में महिला पुरुष सब समान है।

सवाल-जनता की जिम्मेदारी के बाबजूद आप अपने घर परिवार को कैसे संभालती हैं। दोहरी भूमिका से घर की आवश्यकताओं व जिम्मेदारी को कैसे पूरा किया।

जवाब-मैंने घर का कार्य व बाहर का कार्य विभक्त कर लिया। घर पर रहते वक्त घर का काम व बाहर लोगों की सेवा करने के दौरान सिर्फ लोगों के विकास कार्य पर फोकस। इस प्रकार घर व बाहर के कार्य संतुलन करने से दिक्कत नहीं आई।

सवाल-आपके पति जीआर खटाणा भी गत एक वर्ष पूर्व बांदीकुई विधायक निर्वाचित हुए। आप जिला प्रमुख की भूमिका में हो।ऐसे में दोनों में तालमेल कैसे बैठाते हो।

जवाब-घर में भी दोनों साथ और बाहर भी दोनों साथ-साथअपनी अपनी भूमिका निभाते हैं।वो मेरा सहयोग करते है मैं उनका। चूंकि दोनों का कार्यक्षेत्र एक ही जिले में होने से सहजता से कार्य हो जाते हैं।

सवाल-आप कांग्रेस से हैं और शुरुआती चार वर्षों में भाजपा सरकार थी, गत एक वर्ष पूर्वकांग्रेस की सरकार काबिज हुई। ऐसे में पूर्व सरकार व वर्तमान सरकार के तुलनात्मक सहयोग में कोई फर्क महसूस किया। भेदभाव के चलते कोई विकास कार्य बाधित तो नहीं हुए...?

जवाब-गत चार वर्ष के विकास कार्य कार्य भाजपा सरकार होने से काफी धीमी गति से चले।बजट में भी कई बार दिक्कत आती थी।इससे कई कार्य अधूरे रह गए। सरकारी अधिकारी भी रिपोर्ट को बताते नहीं थे। जिले में आवंटित बजट तक लेप्स हो गए। कांग्रेस सरकार आने के बाद विकास कार्यों ने गति पकड़ी है।अधिकारियों का रवैया भी चैंज हो गया है।

सवाल- दौसा जिले के लिएआपका क्या सपना था। कितना पूरा हुआ और नहीं हुआ तो बताएं।

जवाब- मैं खुद खो-खो, कबड्डी व फुटबॉल की खिलाड़ी रही हूं। बालिकाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़े यह सपना था और है। बालिकाओं को आगे बढ़ाने के लिए शिक्षा, खेलकूद, राजनीति आदि में आगे आने के अवसर पैदा करना, नेतृत्व क्षमता बढ़ाने पर फोकस रहा।

सवाल- जिला प्रमुख के रूप में आपने दौसा के लिए क्या नवाचार किए। जिससे आपको सुखद अनुभव होता हो?

-नवाचार करने का तो बहुत इच्छा थी।खासकर बालिकाओं के लिए, लेकिन बजट की कमी से कार्य अधूरा रह गया। फिर भी दो दर्जन बालिकाओं की नि:शुल्क शिक्षा की व्यवस्था खुद के स्तर पर कर रखी है।

सवाल- इस बार पंचायतराज चुनाव में दौसा जिला प्रमुख का पद ओबीसी वर्ग के लिएआरक्षित हुआ है। ऐसे में आप क्या इस बार भी जिला प्रमुख के रूप में भाग्य आजमाएंगी। आपकी क्या रणनीति रहेगी।

जवाब-दौसा की जनता ने बहुत स्नेह दिया है। उनके प्यार, सहयोग व योगदान से मैने पांच वर्षों में गरीब, दलित, पिछड़ा वर्ग, किसान आदि की समर्पित भाव से सेवा की। अगर वापस पार्टी मौका देती है तो मैं फिर से जनसेवा के लिए तैयार हूं।

interview on completion of term of District Chief Geeta Khatana