बढ़ता जा रहा जांच का दायरा, 69 कोरोना संदिग्धों के भेजे सेम्पल

दौसा. जिले में कोरोना वायरस संक्रमण से संदिग्धों का आंकड़ा निरन्तर बढ़ता ही जा रहा है। चिकित्सा विभाग ने गुरुवार को 69 संदिग्धों के सैम्पल भिजवा दिए हैं। अब तक जिले में संदिग्धों का आंकड़ा 410 हो गया है। जिले के लिए राहत की बात यह है कि तीन दिन से कोई भी सैम्पल पॉजीटिव नहीं आ रहा है। वहीं 8 अप्रेल को जिन 58 लोगों के सैम्पल भेजे गए थे, उनमें सभी नेगेटिव आए हैं।

सीएमएचओ डॉ. पीएम वर्मा एवं पीएमओ डॉ. सीएल मीना ने बताया कि जिलेभर से अब तक कोरोना वायरस के संदिग्ध मरीजों का आंकड़ा 401 पहुंच गया है। डिप्टी सीएमएचओ डॉ. सुभाष बिलौनिया ने बताया कि गुरुवार को नागौरी मोहल्ले, बाडिय़ान मोहल्ले व कुछ वह स्टाफ जो पिछले दिनों से संदिग्ध व पॉजीटिव लोगों के सैम्पल व अन्य कार्य करने में लगा हुआ है, उनके सैम्पल भिजवाए गए हैं।

इधर, डिप्टी सीएमएचओ ने बताया कि अब तक चिकित्सा विभाग की 289 टीमें जिलेभर के 2 लाख 27 हजार 120 घरों में सर्वे कर कर 7 लाख 76 हजार 318 लोगों की स्क्रीनिंग कर चुकी है। 8 अप्रेल को दौसा शहर में इन टीमों ने 10 हजार 100 घरों का सर्वे कर 40 हजार 390 लोगों की स्क्रीनिंग कर ली। वहीं अब तक जिलेभर में 457 लोग विदेश व 13 हजार 54 लोग विभिन्न जिलों व रा’यों से आ चुके हैं। वहीं 35 मरीजों को सरस्वती कॉलेज के आइसोलेशन वार्ड में शिफ्ट किया गया है।

फायरमैन कर रहे हैं शहर को सेनेटराइज



दौसा. नगरपरिषद के चार अग्निशमन वाहन कई दिनों से लगातार शहर में सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिडक़ाव कर शहर को सेनेटराइज कर रहे हैं। फायर प्रभारी राहुल मल्होत्रा ने बताया कि नगरपरिषद में तीन वाहन है और एक बांदीकुई से मंगवाया है। इन वाहनों में फायरमैन तीन शिफ्टों में जगह-जगह सोडियम हाइपोक्लोराइड का निरन्तर छिडक़ाव कर रहे हैं। पिछले 18 दिन से किसी भी फायरमैन को अवकाश भी नहीं दिया गया।

