आफत बन बरसे ओले, फसल चौपट होने से किसान आहत

दौसा.It rains and hail, farmers are hurt due to crop collapse जिलेभर में गुरुवार रात को कई स्थानों पर बारिश के साथ बेर आकार के ओले पडऩे से रबी की गेहूं, जौ, सरसों, चना व सब्जी की फसलों में 20 से 90 प्रतिशत तक नुकसान हो गया। कृषि विभाग ने शुक्रवार सुबह तक सर्वे किया है, जिसमें करीब 2 हजार 575 हैक्टेयर भूमि में भारी नुकसान हुआ है। विभाग के सर्वे का काम अभी भी जारी है।



जानकारी के अनुसार जिले में 4 मार्च को लालसोट, व रामगढ़ पचवारा तहसील इलाकों में ओलावृष्टि हुई है, वहीं 5 मार्च शाम को रामगढ़पचवारा, लवाण, नांगलराजावतान, सिकराय, बांदीकुई, बसवा व महुवा आदि इलाकों में ओलावृष्टि व बारिश के साथ आई तेज हवा से फसल चौपट हो गई। कृषि विभाग के उप निदेशक श्रीकांत अग्निहोत्री ने बताया कि अभी तक विभाग की टीमों ने जो सर्वे किया है, उसमें 1125 हैक्टेयर गेहंू (साढ़े 4 हजार बीघा), 625 हैक्टेयर सरसों (2500 बीघा ), 200 हैक्टेयर चना (800 बीघा) व 525 हैक्टेयर अन्य फसलें (2100 बीघा ) फसलों में 20 से 80 प्रतिशत नुकसान हुआ है।

रातभर हवा के साथ बारिश

जिलेभर में गुरुवार रात को कभी हल्की तो कभी तेज बारिश का देर पूरी रात चलता रहा। साथ ही तेज हवा भी चलती रही। रात को कई इलाकों में ओलावृष्टि भी हुई। इससे गेहूं, जौ, सरसों एवं चने की फसलों में भारी नुकसान हुआ। वहीं हवा के कारण फसल आड़ी पड़ गई। फसलों की हालत ऐसी हो गई जैसे खेतों में आवारा पशु विचरण करने के बाद छोड़ देते हैं।