दौसा में 22 को जनता कफ्र्यू, 3 दिन रहेगा शटडाउन

दौसा .Janata curfew on 22 in Dausa, shutdown will remain for 3 days कोरोना महामारी को देखते हुए जिला मजिस्टे्रट (कलक्टर) अविचल चतुर्वेदी ने जिले के सभी क्षेत्रों में 3 दिवस के लिए समस्त प्रतिष्ठान/दुकानें बंद रखने के आदेश दिए हैं। कलक्टर ने बताया कि जिले में कोरोना वायरस संक्रमण से आमजन को सुरक्षा प्रदान करने तथा उनके स्वास्थ्य की रक्षा को ध्यासन में रखते हुए आदेश दिए हैं। आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत आने वाली वस्तुएं यथा मेडीसन, राशन, दूध, सब्जी, एलपीजी गैस एवं रिटेल आउटलेट, पानी सप्लाई, बैंक तथा एटीएम के अतिरिक्त जिले में तीन दिवस तक सभी प्रतिष्ठान बंद रहेंगे।



इस आदेश की पालना में शनिवार सुबह से ही जिला पुलिस अधीक्षक, जिला रसद अधिकारी एवं सभी उपखण्ड मजिस्ट्रेट सक्रिय हो गए। जिलेभर के बाजारों में पुलिस-प्रशासन के दल ने पहुंचकर दुकानें बंद कराई। बाजार में निकले अधिकारी, बंद कराई दुकानें : एसडीओ पुष्कर मित्तल, सीओ नरेन्द्र कुमार, कोतवाली थाना प्रभारी श्रीराम मीना शनिवार सुबह करीब 11 बजे बाजारों में निकले तथा दुकानें बंद करवाई। जहां भीड़ लगी हुई थी, वहां लोगों को समझाकर घर भेजा गया।



आवश्यक सावधानियां बरतें-कलक्टर

दौसा. जिला कलक्टर अविचल चतुर्वेदी ने जिलेवासियों से आग्रह किया है कि कोरोना वायरस से बचाव के लिये अपने स्वयं के, परिवार, दोस्तों एवं रिश्तेदारों के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक सावधानियां बरतें। कोरोना एक तरह का संक्रमित वायरस है। यह एक से दूसरे व्यक्ति में संक्रमण के जरिये फैलता है। इस वायरस के लक्षण निमोनिया की तरह है। सिर दर्द, सांस लेने में तकलीफ, छींक आना, खांसी, बुखार, किडनी फेल होना आदि लक्षण है।

बचाव के लिए अपने हाथ साबुन और पानी या अल्कोहल युक्त हैंडरब से बार-बार साफ करें। खांसते और छींकते समय नाक और मुंह को टिश्यू या मुड़ी हुई कोहनी से ढंके। सर्दी या बुखार जैसे लक्षण होने वाले व्यक्ति से करीबी सम्पर्क बलाने से बचें। अपने चेहरे को बार-बार ना छूएं। प्रत्येक घंटे में अपने हाथों को सैनेटाइज करें। कार्यस्थल पर कुर्सियां व टेबल आदि को साफ रखें। जरूरत पडऩे पर मास्क का उपयोग करें व फेंक दें।

सड़कों पर छाया रहा सन्नाटा

दौसा. कोरोना अलर्ट के मद्देनजर शनिवार को सड़कों से रौनक गायब रही। दौसा जिला मुख्यालय पर आम दिनों में भीड़भाड़ रहने वाले इलाके गांधी तिराहा, आगरा रोड, गुप्तेश्वर सर्किल, लालसोट रोड, नया कटला, सैंथल मोड़, सोमनाथ सर्किल आदि जगह सन्नाटा सा पसरा दिखा। जहां आम दिनों में एक मिनट में दर्जनों वाहन गुजरते थे, वहीं अब इक्का-दुक्का वाहन ही नजर आए।