न्यायाधीश को फिर बंद मिला कोलवा उप स्वास्थ्य केन्द्र

दौसा. जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव व अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश रेखा वधवा को एक बार फिर कोलवा उप स्वास्थ्य केन्द्र बंद मिला। दरअसल प्राधिकरण सचिव ने प्रसूति चिकित्सा कार्य होने वाले कोलवा व आदर्शपीएचसी गुढ़ाकटला का शनिवार को निरीक्षण किया। इस दौरान कोलवा उपस्वास्थ्य केन्द्र पर ताला लटका मिला। केन्द्र के बाहर लिखे नम्बर पर फोन किया तो एएनएम ने नहीं उठाया। गत माह भी सचिव को निरीक्षण के दौरान कोलवा केन्द्र बंद मिला था।

Judge again found the kolwa Sub Health Center closed



वहीं गुढ़ाकटला में चिकित्सक नहीं मिला। मौजूद 8-10 मरीजों ने चिकित्सक के अधिकतर नदारद रहने की शिकायत की। मेल नर्स द्वितीय द्वारा ही रोगियों को दवाएं लिखना पाया गया। दवा भी नि:शुल्क मिलने की जगह मेडिकल स्टोर से लेनी पड़ती है। इस संबंध में मरीजों ने सचिव को लिखित में भी शिकायत दी। प्रसव कक्ष में सफाईव्यवस्था भी ठीक नहीं मिली। मरीजों के वार्डमें पलंग पर धूल जमी थी तथा चादर भी नहीं बिछी थी।

Judge again found the kolwa Sub Health Center closed

जिला चिकित्सालय से दो चिकित्सकों के तबादले निरस्त, अन्य की बदली जगह



दौसा. राÓय सरकार ने शुद्धिकरण आदेश जारी कर जिले में एक बार फिर चिकित्सकों को इधर-उधर किया है। गत दिनों जिला चिकित्सालय से डॉ. दीपक शर्मा का सीएचसी शाहजहांपुर अलवर व डॉ. केसी शर्मा बाड़ी, धौलपुर में तबादला किया गया था। अब सरकार ने दोनों का स्थानान्तरण विलोपित कर फिर से जिला चिकित्सालय में ही लगा दिया है।

इनके अलावा चिकित्सा अधिकारी डॉ. अक्षयकुमार शर्मा को पीएचसी भाद्राजून जालौर के स्थान पर पीएचसी कल्लावास, डॉ. कल्पना शर्मा को सीएचसी तूंगा के स्थान पर पीएचसी डिडवाना, डॉ. देवेशकुमार शर्मा को सीएचसी कठूमर की जगह पीएचसी राहुवास में लगाकर संशोधन आदेश जारी किए गए हैं। दौसा में चिकित्सकों के तबादले व अब फिर बदलाव राजनीतिक चर्चा का विषय बन गया है।