कार की जुगाड़ से हुई जोरदार टक्कर, एक ही परिवार के चार जने आए चपेट में...

( Road Accident In Dausa ) कार व जुगाड़ की भिड़ंत में एक ही परिवार के चार जने घायल ( Four Injured In Car Accident ) हो गए। जिन्हें उपचार के लिए महुवा अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से तीन जनों की गंभीर स्थिति को देखते हुए जयपुर रैफर कर दिया गया।