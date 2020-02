कन्हैया दंगल: पौराणिक कथाएं सुन मंत्रमुग्ध हुए श्रोता, लूटी वाहवाही

दौसा. झूंथाहेड़ा(बांदीकुई). Kanhaiya Dangal: Listeners are enchanted after listening to mythology, loot applause ग्राम पंचायत बैजूपाड़ा के झूंथाहेड़ा गांव में बुधवार को कन्हैया दंगल आयोजित हुआ। मीणा छात्र महासभा अध्यक्ष मुकेश झूंथाहेड़ा ने बताया कि दंगल में गायक पार्टियों ने धार्मिक एवं पौराणिक कथाएं सुनाकर श्रोताओं को रोके रखा। कुट्टी एवं टोरी खोराह की गोठ पार्टियों ने प्रस्तुति देकर वाहवाही लूटी। दंगल में अतिथि के रूप में आए राजेन्द्र मीणा महुवा ने कहा कि दंगल भारतीय संस्कृति की पहचान है। भाजपा जिला उपाध्यक्ष पप्पू झूंथाहेड़ा, सीताराम बालाहेड़ा, विजय फौजी, प्यारेलाल, पूर्व प्रधान हरिकिशन मीणा, राजाराम, शिवचरण, कमलेश, हेमराज आदि मौजूद थे।

पांच दिवसीय महाशिवरात्रि मेला आज से

गुढ़लिया-अरनिया. मेला आयोजन समिति के तत्वावधान में कोलवा पुलिस स्टेशन के समीप स्थित शिव मंदिर परिसर में गुरुवार से आयोजित होने वाले पांच दिवसीय मेले की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इसको लेकर मेला स्थल पर दुकानें सजना शुरू हो गया है, वहीं झूले-फिसलपट्टी एवं अन्य मनोरंजन से जुड़ी दुकानें भी लगने लगी हैं। लक्ष्मणसिंह राजपूत ने बताया कि मेले को भव्य बनाए जाने को लेकर कार्यकर्ताओं को समितियां गठित कर जिम्मेदारियां सौंपी गई।

जीएसएस अध्यक्ष राजेन्द्रसिंह ने बताया कि गुरुवार से दुकानों पर खरीदारी शुरू हो जाएगी। दिल्ली, ग्वालियर, आगरा, जयपुर, अलवर, दौसा, पाली एवं भरतपुर से व्यापारियों ने पहुंच तैयारियां शुरू कर दी हैं। आवागमन सुचारू रहे इसके लिए साइकिल स्टैण्ड भी तैयार कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि दोपहर को वॉलीबाल प्रतियोगिता होगी। 22 फरवरी को शिवजी का दुग्धाभिषेक, दोपहर को पूजा-अर्चना व श्रृंगार, शाम को महादेवजी का ब्यावला होगा। इसमें बाहर की गायक पार्टियां प्रस्तुति देंगी। मेला आयोजन समिति की ओर से स्टॉल लगाने के लिए जगह, पानी की व्यवस्था, लाइट की नि:शुल्क सुविधा दी जाएगी।

मेले में सर्कस, झूले, बर्तन, मसाले, मनिहारन स्टॉल, कपड़े, खिलौने, चाट पकौड़ी की दुकानें सजाई जाएगी। उपसरपंच प्रभुदयाल मीणा, केदारसिंह, पूर्व सरपंच प्रभुदयाल बैरवा, गिर्राजप्रसाद गोठवाल, दौलतराम मीणा, कान्हाराम बैरवा, कन्हैयालाल मीणा, मुनीमसिंह, देवीसहाय मीणा, पूरणमल मीणा, बच्चूराम मीणा, महिपालसिंह, सुल्तानसिंह ने भी विचार व्यक्त किए।