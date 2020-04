कोरोना के कर्मवीर : दौसा का चिकित्सक भीलवाड़ा में लड़ रहा है कोरोना से जंग

दौसा.Karmaveer of Corona: Doctor of Dausa is fighting in Bhilwara against Corona जिला मुख्यालय स्थित अशोक नगर में रहने वाले डॉ. अरुण दत्त शर्मा भीलवाड़ा के महात्मा गांधी अस्पताल में कोरोना मरीजों का इलाज करने में जुटे हैं। डॉ. शर्मा पूर्व में एसएमएस मेडिकल कॉलेज में कोरोना मरीजों की देखभाल का कार्य कर रहे थे, लेकिन दो दिन पहले राजस्थान में कोरोना का हॉटस्पॉट बने भीलवाड़ा में उनकी ड्यूटी लगा दी गई। अब वे वहां साहस के साथ फर्ज निभा रहे हैं।

गत 12 दिनों से कोरोना संक्रमितों की जान बचाने में जुटा है राजेश

लालसोट. कहा जाता है कि अपने लिए जिएं तो क्या जिएं औरों के लिए जीना ही असली जिंदगी का जीना है। कुछ इसी भावना से लालसोट उपखण्ड के इंदावा गांव निवासी एक युवक जयपुर के एसएमएस चिकित्सालय में कोरोना संक्रमितों की जान बचाने में जुटा है। इंदावा गांव निवासी राजेश कुमार सैनी पुत्र सौराम सैनी जयपुर के एसएमएस चिकित्सालय में मेल नर्स ग्रेड सैकण्ड के पद पर कार्यरत है और कोरोना वायरस का संक्रमण प्रदेश में शुरू होने के बाद पिछले 12 दिनों से एसएमएस चिकित्सालय के चरक भवन कोरोना वार्ड में ड्यूटी पर कार्यरत है। संविदा पर कार्यरत राजेश ने बताया कि उनके वार्ड में प्रतिदिन 20 से 30 संदिग्ध मरीजों को भर्ती किया जाता है, उनमे से नैगेटिव जांच रिपोर्ट वाले मरीजों को उपचार के बाद घर भेज दिया जाता है और पॉजीटिव जांच रिपोर्ट वाले मरीजों को इलाज के लिए आईसोलेशन वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाता है। राजेश ने पत्रिका को दूरभाष पर बताया वे उनका पूरा परिवार गांव रहता है और वे अपने मात्र 13 माह केे बेटे को छोड़ कर यहां कोरोना संक्रमितों के इलाज में जुटे हुए है। राजेश ने कहा कि सभी लोग लॉकडाउन में अपने अपने घरों में ही रहें।