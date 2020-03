देर रात तक कवि सम्मेलन : रचनाओं पर श्रोताओं ने लगाए जमकर ठहाके

लालसोट(दौसा). Kavi Sammelan till late night: The audience laughed fiercely at the creationsगणगौर हेला ख्याल संगीत दंगल समिति के तत्वावधान में होली के उपलक्ष्य में सोमवार रात्रि को पुरानी अनाज मण्डी परिसर में आयोजित हास्य कवि सम्मेलन में कवियों ने अपनी चुटीली रचनाओं के जरिए श्रोताओं से ठहाके लगवाए। साथ ही व्यंग्य बाणां से उनके दिलो को भेदते हुए गम्भीर चिन्तन के लिए मजबूर किया। कवियों ने रचनाओं में देश भक्ति का रंग भी भरा। कई बार भारत माता के जयकारे गूंजे। कवि सम्मेलन की शुरुआत आगरा की ममता शर्मा ने मां शारदे वन्दना से की। उन्होने श्रृंगार रस एवं होली के गीतों की प्रस्तुति दी।

राष्ट्रीय कवि पद्म सुरेन्द्र शर्मा ने सुनाया कि एक बार कहें, आखरी बार कहे, मन्दिर मस्जिद या किसी इमारत की माटी तो लागी उसमें भाई मेरे भारत की है। अल्लाह शर्मिन्दा रहा, मरा मुसलमान तो राम कब जिन्दा रहा। बिखरे-बिखरे है सभी आओ मिल जुलकर रहें, क्या पता हम रहे ना रहे, गाया। जिसे श्रोताओं ने खूब सराहा तथा जमकर तालिया बजाई। उन्होंने हास्य कविताएं सुनाकर भी लोगो का मन मोहा। उन्होन नोटबन्दी एवं रामलीला में सुर्पणखा के चित्रण पर भी हास्य कविता गाई।

लाफ्टर चैम्पियन सुरेश अलबेला ने हास्य एवं व्यंग्यात्मक रचनाओं की प्रस्तुति देकर श्रोताओं को लोट-पोट कर दिया। गौ भक्त कवि अब्दुल गफ्फार ने देश भक्ति नागरिक संशोधन, पाकिस्तान, आतंकवाद, महाराणा प्रताप इत्यादि पर कविताएं सुनाई। उन्होंने हाल ही दिल्ली में हुए दंगों पर गाया - दिल्ली में आन्दोलन, कोहराम, घर जला दिए जो दिल्ली भी दिलवालों की अब हाथों से फिसल रही। श्मशानों के लिए कई अर्थियां एक साथ निकल रही, कोई रिश्तेदार उघाड़े अस्पताल में लेटा है, मगर केजरीवाल हाथ पर हाथ धरे बैठा है। उन्होंने निर्भया काण्ड पर भी कविता गायी। जिसे श्रोताओं ने काफी तन्मयता से सुनकर वाह-वाह किया।

कवयित्री सुल्तान जहां ने गाया - तुम्हारा दिल दुखाने की हिमाकत नहीं करती, मत छेड़ो देखो आखिर पछताओगे, प्यार के फूल और कोई खिला रहा, अंधेरे में चिराग कोई जला रहा। कवयित्री एवं कवि सम्मेलन के संचालक कमल मनोहर के बीच रोचक नोक झोंक छन्दों के माध्यम से हुई। जिसे श्रोताओं ने तालिया पीटकर सराहा।

कवि महेन्द्र अजनबी, उमेश उत्साही ने भी हास्य, व्यग्य एवं राष्ट्रभक्ति से ओत प्रोत कविताएं प्रस्तुत कर श्रोताओं में जोश भरा। ममता शर्मा ने शहीदो को श्रद्धांजलि कविता के माध्यम से देने के बाद हास्य कविता - नेता गिरा रे वोटों के बीच बाजार में, गाया। कवियों द्वारा मंगलवार तड़के तक कविताओं से गुदगुदाने के साथ श्रोताओं में खूब जोश भर दिया। धर्म के नाम पर लोगों को बांटने से दूर रहने का आह्वान किया।

मुख्य अतिथि एसीजेएम प्रियंका पारीक, विशिष्ट अतिथि न.पा. अधिशासी अधिकारी नवरतन शर्मा रहे। अध्यक्षता पालिकाध्यक्ष जगदीश प्रसाद सैनी ने की। उन्होने मां सरस्वती के चित्र के समक्ष दीप जलाकर कवि सम्मेलन शुरू कराया। समिति के अध्यक्ष भानूप्रकाश शर्मा, पदाधिकारी अशोक चौधरी, शिवशंकर जोशी, बालमुकुन्द शर्मा सहित समिति के पूर्व अध्यक्षों एवं अन्य पदाधिकारियों ने कवियों का स्वागत किया।



चोटिल होने के बाद भी श्रोताओं को खूब हसांया, मंच से गिरे कवि सुरेन्द्र शर्मा

शहर में सोमवार रात्रि को गणगौर हेला ख्याल संगीत दंगल समिति के तत्वावधान में हास्य कवि सम्मेलन आयोजित किया गया। इसमें प्रसिद्ध हास्य कवि सुरेंद्र शर्मा ने चोटिल होने के बाद भी श्रोताओं को खूब हंसाकर एक हास्य कवि की जिंदादली का शानदार उदाहरण भी पेश किया। दरअसल कवि सम्मेलन के दौरान जब कवि सुरेन्द्र शर्मा एक अन्य कवि अब्दुल गफ्फार के साथ मंच से नीचे उतर रह थे तो सीढ़ी फिसलने से जमीन पर गिर पड़े। इससे उनके ललाट के पास चोट भी लग गई और खून भी बहने लगा। सुरेंद्र शर्मा के गिरने से कुछ देर तो अफरा-तफरी का भी माहौल बन गया और वहां बैठे हजारों श्रोता व सभी कवि भी चिंतित भी हो उठे। चोट लगने के बाद उन्हें मंच के पीछे ले जाया गया।, कुछ देर में सुरेंद्र शर्मा दोबारा मंच पर लौटे और ताली बजाकर श्रोताओं का अभिवादन किया।