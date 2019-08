दौसा में बच्चे व अध्यापिका के अपहरण का प्रयास

दौसा. बांदीकुई. जिले में अपहरण की वारदातें थमने का नहीं नहीं ले रही। जयपुर से दौसा के राजकीय विद्यालय बंजारा ढाणी बापी में पढ़ाने आई एक अध्यापिका ने शुक्रवार शाम को जयपुर के खानागोरियान पुलिस थाने में दौसा के सैंथल मोड़ पर उसका अपहरण करने का प्रयास का मामला दर्ज कराया है।

कोतवाली थाना प्रभारी गणपतराम चौधरी ने बताया कि अध्यापिका जयपुर निवासी पूजा मुदगल ने रिपोर्ट दर्ज कराई है कि शुक्रवार को वह स्कूल से छुट्टी होने के बाद दौसा के सैंथल मोड़ पर जयपुर के लिए बस में बैठने के लिए जा रही थी। तभी एक कार में बैठे एक जना जिसकी मोटी मोटी आंखें थी। उसने उसको पकड़ कर कार में पटक कर अपहरण कर ले जाने का प्रयास किया। वह चिल्लाई तब तक आरोपी फरार हो गया। थाना प्रभारी ने बताया कि उनको खोनागोरियान पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर दौसा भिजवाने की जानकारी दी है। मामले की जांच शुरू कर दी है।

इसी तरह बांदीकुई शहर के गांधी पार्क में एक बच्चे का अपहरण करने के प्रयास के मामले में शुक्रवार शाम एक युवक को लोगों ने पकड़कर में धुन दिया और पुलिस के सुपुर्द कर दिया। इस दौरान बांदीकुई-सिकंदरा सड़क मार्ग बाधित हो गया। बाजार में अफरा-तफरी मच गई।



जानकारी के अनुसार एक महिला शाम को अपने बेटे के साथ गांधी पार्क आई थी। इसी बीच एक युवक आया और झूले पर मौजूद बच्चे को गोद में लेकर ले जाने लगा। मां ने विरोध करते हुए बच्चे को छुड़वा लिया और शोर मचाना शुरू कर दिया। इसी बीच लोग एकत्र हो गए और युवक को दबोच लिया। लात-घुंसों से जमकर धुनाई कर दी। सूचना पर बांदीकुई थाना पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और युवक को जीप में बैठाकर थाने ले गई।

