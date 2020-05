दौसा जिले में बनेगा कोविड केयर सेंटर

Kovid care center to be built in Dausa district: स्वास्थ्य प्रबंधन में नया कदम, होगी हर सुविधा

दौसा. जिले में कोविड केयर सेंटर बनाया जाएगा। इस सेंटर को स्वास्थ्य प्रबंधन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. पीएम वर्मा ने बताया कि सेंटर की स्थापना के लिए प्रयास शुरू कर दिए गए हैं। इससे कोविड 19 की रोकथाम और नियंत्रण का कार्य सुव्यवस्थित ढंग से हो सकेगा। उन्होने बताया कि सेंटर की स्थापना के लिए जिला कलक्टर द्वारा एक पांच सदस्यीय समिति का गठन किया जाएगा। इसमें जिला कलक्टर का प्रतिनिधि, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग का प्रतिनिधि, लेखाधिकारी, नगर निकाय/पंचायत समिति का प्रतिनिधि और सार्वजनिक निर्माण विभाग का एक प्रतिनिधि शामिल होगा। सेंटर पर चिकित्सा व्यवस्था के लिए सीएमएचओ नोडल अधिकारी नियुक्त करेंगे और अन्य व्यवस्था के लिए जिला कलक्टर की ओर से किसी भी राजपत्रित अधिकारी को लगाया जाएगा।

यह रहेगा प्रारूप

इस केयर सेंटर की स्थापना आबादी से दूर की जाएगी। सेंटर किसी सरकारी या निजी भवन में स्थापित किया जा सकेगा। इसमें आवश्यकतानुसार 500 से 1000 आईसोलेशन बैड की क्षमता होगी। पुरुष और महिलाओं के लिए अलग-अलग शौचालयों की व्यवस्था होगी और दस व्यक्तियों पर एक शौचालय और स्नाानघर हो सकता है। सेंटर पर व्हील चेयर, रैंप और रेलिंग की व्यवस्था भी होना जरूरी है ताकि दिव्यांग व्यक्तियों को आने-आने की सुविधा मिल सके। सभी कक्ष प्राकृतिक हवादार होंगे, जिनमें सूर्य का प्रकाश आता हो। संभव हो तो प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग कक्ष की उपलब्धता होगी। सेंटर पर सिंगल एंट्री, एग्जिट प्वाइंट, रिसेप्शन एरिया, सीसीटीवी, माइकिंग व्यवस्था, चिकित्सक कक्ष, सेंपल कलेक्शन कक्ष, दवा स्टोर, डोनिंग एवं डोफिंग कक्ष, व्हील चेयर, ट्रॉली, मनोरंजन के साधन भी होंगे।

कम गंभीर मरीज रखे जाएंगे

सीएमएचओ ने बताया कि कोरोना के दौरान अभी तक उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार सरकार का मानना है कि 70 प्रतिशत पॉजिटिव केस में या तो हल्के लक्षण पाए गए हैं या फिर लक्षण नहीं पाए गए। ऐसे केसेज की देखभाल के लिए इन सेंटर्स की स्थापना की जा रही है। यानि इस केन्द्र पर असिम्टोमैटिक, मिड सिम्टोमैटिक और सस्पैक्टेड केस को रखा जाएगा, ताकि उनका स्वास्थ्य प्रबंधन बेहतर तरीके से किया जा सके। यहां मरीजों को प्रतिदिन दो समय चाय, नाश्ता, भोजन, पानी डिस्पोजल में उपलब्ध कराया जाएगा।

इनकी रहेगी जिम्मेदारी

सेंटर पर भोजन, पानी, बिजली, साफ-सफाई, कचरा निस्तारण, सुरक्षा व्यवस्था, पंखे, कूलर, वाटर कूलर,पलंग, गद्दे, तकिये, चादर, बाल्टी, मग, साबुल, टूथपेस्ट, टूथब्रश, मास्क, हैण्ड सेनेटाइजर व अन्य आवश्यक मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने का कार्य नगर निगम/नगर पालिका/पंचायत समिति की होगी।

