मृत्युभोज में खाए थे लड्डू व दाल के बड़े : 80 लोगों की तबीयत बिगड़ी

दौसा. बसवा. Laddoos and lentils were eaten in the death row: 80 people got sick कस्बे के समीप फूलेला गांव में मालियों के बास में मृत्युभोज पर खाना खाने से करीब 80 लोगों की को फूड प्वाइजिंग से तबीयत बिगड़ गई। इसमें से 28 का बांदीकुई सीएचसी एवं शेष का चिकित्सा विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर लोगों का उपचार किया। वहीं जांच के लिए लड्डू, दाल के बड़े एवं पानी के सैम्पल लिए।

जानकारी के अनुसार शुक्रवार को माली बास निवासी रामलाल सैनी की मृत्यु पर घर में मृत्युभोज का कार्यक्रम था। इसमें खाने के लिए लड्डू, दाल के बड़े, पुड़ी व आलू की सब्जी बनी थी। इस दौरान करीब पांच सौ लोगों ने भोजन किया, लेकिन शुक्रवार रात को लोगों को उल्टी, दस्त व पेट दर्द होना शुरू हो गया। ढाणी के लोगों ने रात करीब एक बजे 28 लोगों को निजी वाहनों से सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बांदीकुई पहुंचाया। इसमें 17 को भर्ती कर एवं 11 का प्राथमिक उपचार किया।



वहीं रात को ढाणी के अन्य लोगों की तबीयत भी बिगड़ गई। सूचना पर रात करीब दो बजे ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. आरपी मीना के नेतृत्व में डॉ. गिरधर शर्मा, डॉ. आरके मीना, डॉ. रविन्द्र वर्मा की टीम ने ढाणी पहुंचकर 17 लोगों को मौके पर भर्ती कर उपचार किया एवं 35 लोगों को दवाई दी।



सीएमएचओ डॉ. पूरणमल वर्मा भी सुबह करीब 4 बजे मौके पर पहुंचे एवं लडडू, दाल के बड़े व पानी के सैम्पल लिए गए। उन्होंने बसवा, बांदीकुई, गुढ़ाकटला की टीम को मौके पर रहने के निर्देश दिए। शनिवार तक मेडिकल टीम ने ढाणी के लोगों का उपचार किया। इस मौके पर सैनी समाज अध्यक्ष पप्पु सैनी, बीएल सैनी, डोडूराम सैनी, छोटेलाल सैनी, कल्याणसहाय, हजारीलाल सैनी, लक्ष्मीनारायण अगावली व अन्य लोग मौजूद थे।



इनका हुआ उपचार

शुक्रवार रात को बांदीकुई सीएचसी में चिकित्सकों ने सन्नो, पिंटू, सुमन, लोकेश, संतोष, पिटटू, यश, आरुषी, रामफुली, लाडबाई, आरती, सुर्यमुखी, बुद्वी, कृष्णा, आशा, नंदलाल, राहुल को भर्ती कर लिया। करीब 11 लोगों को दवाई देकर घर रवाना कर दिया।



गांव में मौके पर मोहित, कपिल, सपना, निशा, लक्ष्मी, दयाराम, मनीषा, रीना, कंगना, अजय, सचिन, मन्शी, रचना, कपिल, सोनी, मोहित व शिवानी की हालात ज्यादा खराब होने के कारण टीम ने भर्ती कर उपचार किया एवं करीब 35 लोगों को दवाई दी गई। वहीं कई लोगों ने बांदीकुई, गुढ़ाकटला, बसवा व निजी अस्पतालों में पहुंचकर उपचार कराया।