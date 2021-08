Lakhs of jewelery and cash crossed from deserted houses- खोहरापाड़ा व चांदसेन में वारदात

लालसोट. क्षेत्र में चोरी की वारदातें दिनों-दिन बढ़ती जा रही हैं। शुक्रवार को दो जगह सूने मकानों से लाखों के जेवरात व नकदी पार होने का मामला सामने आया है।

जानकारी के अनुसार शहर के खोहरापाड़ा स्थित एक सूने मकान से चोर एक लाख की नकदी व जेवरात ले गए। मामले को लेकर लालसोट थाने में प्राथमिकी दर्ज कराते हुए पीडि़त दीपक मेहरा ने बताया कि तबीयत खराब होने के चलते वह सात अगस्त को जयपुर चले गया था। गुरुवार को जब वह लालसोट लौटा तो घर के ताले टूटे हुए मिले और सभी कमरों मेंं सामान बिखरा हुआ मिला। चोर एक लाख रुपए की नकदी के साथ उसकी मां और पत्नी के जेवरात चुरा ले गए। इसमें सोने का हार, जंतर, मंगलसूत्र, चंादी के 25 सिक्के, डेढ़ किलो चांदी के कड़े, सोने की अंगूठी और टोप्स आदि जेवर चोरी हो गए। लालसोट थाना पुलिस ने मौका मुआयना कर जांच शुरू की।



इसी तरह शहर से सटे चांदसेन गांव के मेड़ा भैरुजी क्षेत्र के एक सूने मकान से चोर हजारों रुपए के जेवरात व सामान ले गए। लालसोट थाने में प्राथमिकी दर्ज कराते हुए बच्चूसिंह पुत्र कन्हैयालाल बंजारा निवासी लाखनपुर हाल निवासी चांदसेन ने बताया कि वह फेरी के रूप में बर्तन भेज बेचने का कार्य करता है।

गत माह 5 जुलाई को वह झुंझूनूं की ओर गया हुआ था। 11 अगस्त को मोबाइल पर सूचना मिली कि उसके मकान पर चोरी हो गई। वह अपने घर पर पहुंचा तो दो कमरे व एक रसोई का ताला टूटा हुआ मिला और सारा सामान बिखरा पड़ा था। चोर घर में मौजूद एक किलो चांदी के कड़े, पांच सौ ग्राम चांदी की कनकती, पांच सौ ग्राम ग्राम चांदी की खुंगाली, दो जोड़ी पायजेब, चांदी के बिछिया, अठन्नी भर सोने की बाली, अठन्नी भर सोने के कान के कुंडल, 30 किलोग्राम पीतल व कांसे के बर्तन, मकान के कागजात, बैंक पासबुक व अन्य सामान ले गए। पुलिस ने मौके पर पहुंच कर जायजा लिया। (नि.प्र)

