लूट की घटना के विरोध में बंद रहा लालसोट, व्यापारियों ने थाने पर दिया धरना

Lalsot remained closed to protest against the robbery: तीन सितम्बर तक का दिया अल्टीमेटम, सांसद डॉ. किरोड़ीलाल मीना भी आंदोलन में शामिल