बिना पानी बंजर होती जा रही है भूमि, किसान संकट में

Land is becoming barren without water, farmers are in trouble: घटता जा रहा है बुवाई का रकबा

दौसा. जिले में गिरते भूजल से कृषि योग्य भूमि बंजर होती जा रही है और फसलों की बुवाई का रकबा भी घटता जा रहा है। अब तो जिले में भूजल ही नहीं बल्कि पीने के पानी का भी संकट गहराता जा रहा है। लोगों को खेती बाड़ी छोड़ कर पशुपालन या फिर मजदूरी करनी पड़ रही है। दौसा जिले का क्षेत्र 3 लाख 41 हजार 428 हैक्टेयर भूमि है। 4 हजार 300 हैक्टेयर भूमि बंजर है। यदि पानी होतो यह भूमि कृषि योग्य बनाईजा सकती है।

हालात यह है कि सरसों व चने की बुवाई रबी में होती है, यह भी बरसात पर आधारित रह गईहै। इन फसलों की बुवाई खरीफ की कटाई के समय होने वाली बरसात से होती है और फिर कोई मावठ हो जाती है तो सरसों व चने की पैदावार हो जाती है अन्यथा यह भी सूख जाती है। जहां किसान गेहूं व जौ की फसलों में 7 से 9 पानी दिया करते थे, अब कहीं पर चार तो कहीं पांच पानी से काम चलाया जा रहा है। काली मिट्टी वाले इलाकों में तो तीन ही पानी की गेहूं की पैदावार करनी पड़ रही है। हालात यही रहे तो रबी की फसलों का रकबा निरंतर घटता जाएगा।

यह है जिले की भूमि का आंकड़ा



कृषि विभाग से मिली जानकारी के अनुसार जिले में 3 लाख 41 हजार 428 भूमि है। इस भूमि में से ऊसर तथा कृषि अयोग्य भूमि 13 हजार 574 हैक्टेयर है। जबकि 25 हजार 616 हैक्टेयर भूमि स्थाई चरागाह की है। करीब 20 हजार हैक्टेयर भूमि कृषि के अलावा अन्य काम भी आती है। जबकि करीब 2 लाख 22 हजार भूमि में खेती की जाती है। लेकिन पानी की कमी के कारण खेती का रकबा घटता जा रहा है। इस बार रबी की फसलों की बुवाई 1 लाख 63 हजार 916 हैक्टेयरभूमि में हुई है। उसमें भी अ'छी तरह पानी नहीं भराया जा रहा है।

इस वर्ष इतने हैक्टेयर भूमि में हुईबुवाई

जिले में यदि खरीफ व रबी की फसलों की बुवाई के आंकड़ों पर नजर डाले तो रबी की बुवाई 1 लाख 63 हजार 916 हैक्टेयर भूमि में हुई है। इसमें 67 हजार 123 हैक्टेयर भूमि में गेहूं, 7 हजार 56 हैक्टेयर भूमि में जौ, 33 हजार 82 हैक्टेयर में चना, 50 हजार 353 हैक्टेयर भूमि में सरसों, 31 .5 हैक्टेयर में मेथी, 777 हैक्टेयर भूमि में सौंफ, 2 हजार 874 हैक्टेयर में हरा चारा व 1496 हैक्टेयर भूमि में सब्जी की बुवाई की गईहै।

सरसों व चना बिना पानी वाली भूमि में बोया

पानी की कमी के कारण जिले में करीब 50 हजार 353 हैक्टेयर भूमि में सरसों की जो बुवाई हुई है , उसमें 90 प्रतिशत इलाके में बिना पानी की सरसों की बुवाई हुई है। इसी प्रकार चने की बुवाई भी बिना पानी वाली भूमि में ही की गई है। चने की बुवाई करीब 33 हजार 182 हैक्टेयर भूमि में बुवाई हुई है।

फैक्ट फाइल

जिले में कुल भूमि - 341428

बंजड़ (कृषि योग्य) भूमि - 4304

कृषि के लिए तैयार भूमि - 221710

बार- बार वाली भूमि - 152028

पड़त भूमि - 24951

वन क्षेत्र भूमि - 26393

