आज शाम होगा लंकेश का दम्भ चकनाचूर

दौसा . असत्य पर सत्य की जीत का पर्व विजयदशमी (दशहरा) मंगलवार को हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। इस दौरान श्रीराम की शोभायात्रा निकालने के साथ भव्य आतिशबाजी के बीच रावण के पुतलों का दहन किया जाएगा।

दौसा में नगर परिषद की ओर से दशहरा पर्व रावण के टीले पर मनाया जाएगा। आयुक्त सुरेन्द्रसिंह मीना ने बताया कि इससे पहले शहर के बजरंग मैदान शोभायात्रा शाम पांच बजे रवाना होगी। राम-रावण संवाद के बाद 51 फीट ऊंचे रावण के पुतले का दहन किया जाएगा। परिषद के अनिल जैन ने बताया कि पुतले को जयपुर के कारीगरों द्वारा तैयार किया गया है।

बांदीकुई. नगरपालिका की ओर से विजयदशमी पर्व पर मंगलवार शाम 6 बजे रावण दहन कार्यक्रम बीएन जोशी विद्यालय मैदान में आयोजित होगा। 61 फीट लम्बे रावण व 51 फीट कुंभकरण व मेघनाद का पुतला तैयार किया जा रहा है। पालिका अधिशासी अधिकारी ने बताया कि इससे पहले भव्य आतिशबाजी की जाएगी।

समारोह में मुख्य अतिथि विधायक गजराज खटाना एवं विशिष्ट अतिथि उपखण्ड अधिकारी पिंकी मीणा होंगे। अध्यक्षता चेयरमैन लक्ष्मी जायसवाल करेंगी।



लालसोट. शहर के कृपासागर हनुमान मंदिर परिसर में मंगलवार को विजयदशमी के मौके पर दशहरा व रामनवमी उत्सव समिति के तत्वावधान में रावण दहन होगा। समिति के अध्यक्ष जगदीश स्वामी ने बताया कि शाम 4 बजे महाकाली मंदिर से शोभायात्रा निकाली जाएगी। शाम साढ़े छह बजे रावण दहन किया जाएगा। अतिथि के रूप में संत अवधेशदास, संत विजयदास, सांसद जसकौर मीना, उद्योग मंत्री परसादीलाल मीना, पालिका अध्यक्ष जगदीश सैनी, उपाध्यक्ष पुरुषोत्तम जोशी एवं चांदसेन ग्राम पंचायत के सरपंच सीताराम बैरवा होंगे।

इसी तरह मंडावरी कस्बे के बागेश्वर महादेव मंदिर पर मंगलवार को दशहरा मेला भरेगा। सरपंच रामबिलाश मीना ने बताया कि कुश्ती दंगल व रावण दहन होगा। वहीं राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की ओर से विजयादशमी पर पथ संचलन निकाला जाएगा। व्यवस्था प्रमुख लक्ष्मणसिंह राणावत ने बताया कि पथ संचलन दोपहर ढाई बजे शहर के नेहरू गार्डन से शुरू होगा(नि.प्र.)

मण्डावर. गढ़ रोड बालिका स्कूल मैदान में 41 फीट लम्बे रावण के पुतले का दहन होगा। दशहरा मेला कमेटी अध्यक्ष सतीश पाराशर ने बताया कि शाम 5 बजे पुराने बस स्टैण्ड से शोभायात्रा निकलेगी।



नवरात्र महोत्सव का समापन

लालसोट. महानवमी के मौके पर रविवार को मां दुर्गा के नवें स्वरूप सिद्धीदात्री की पूजा अर्चना के साथ ही विभिन्न शक्ति स्वरूपा जगदंबा माता के मंंदिरों में जारी नवरात्र महोत्सव का समापन हो गया। विभिन्न गांवों में माता के मंदिरों में शुक्रवार सुबह से ही भक्तों की भीड़ उमड़ी। प्रसिद्ध आराध्य धाम पपलाज माता, डिडवाना की ज्वाला जोबनेर माता, डिगो की ब्याई माता,बगड़ी की कंकाली माता,खुर्रा की बाजासणी माता,मंडावरी में ब्रह्माणी माता समेत कई देवी मंदिरों में श्रद्धालुओं ने परिवार समेत पूजा अर्चना करते हुए ढोक लगाई और मन्नत भी मांगी। कन्याओं को भोजन कराया गया।(नि.प्र.)