चुनाव को लेकर संशय में नेता, धीमा पड़ा प्रचार

पंचायत चुनाव 2020: बसवा में 17 को ही होंगे चुनाव

दौसा. जिले में पंचायतराज चुनाव के चौथे चरण में होने वाले चुनाव का कार्यक्रम निर्वाचन विभाग द्वारा आगामी आदेश तक स्थगित करने से अब ग्रामीण नेता संशय में है। जिन लोगों ने पंच-सरपंच के लिए चुनाव प्रचार शुरू कर दिया था, उनका प्रचार धीमा पड़ रहा है। हालांकि लोगों से सम्पर्क बनाए रखने में लगे हैं।

जिले की पुरानी छह व नई पांच पंचायत समितियों में से बसवा पंचायत समिति की 18 ग्राम पंचायतों को छोड़ कर शेष ग्राम पंचायतों में भी लॉटरी निकलने के साथ ही चुनाव प्रचार शुरू हो गया था। 8 जनवरी को 15 नवम्बर के बाद गठित ग्राम पंचायतों के अस्तित्व में आने के बाद उन ग्राम पंचायतों में भी बिना लॉटरी खुले ही पंच- सरपंच का चुनाव लडऩे के लोगों ने अपने-अपने इलाके में जन सम्पर्क करना शुरू कर दिया था। अब 10 जनवरी को फिर से निर्वाचन विभाग ने आदेश जारी कर चौथे चरण के चुनाव के कार्यक्रम को आगामी आदेश तक स्थगित कर दिया है।



लॉटरी को लेकर भी असमंजस



पंचायत राज चुनावों के लिए विभिन्न पदों की पिछले 20 दिसम्बर एवं 21 दिसम्बर को जिला निर्वाचन विभाग ने आरक्षित पदों की लॉटरी की प्रक्रिया पूरी कर ली थी, लेकिन 17 ग्राम पंचायतों के सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद अस्तित्व में आने के बाद फिर से लॉटरी को लेकर ग्रामीणों में असमंजस की स्थिति पैदा हो गई। दिनभर ग्रामीण इलाकों में यही चर्चा का विषय रहता है कि सभी पदों की वापस लॉटरी निकाली जाएगी या फिर जो ग्राम पंचायतें सुप्रीम कोर्ट के स्टे के बाद अस्तित्व में आई, उन्हीं की लॉटरी निकाली जाएगी। इसका जवाब अधिकारियों के पास भी नहीं है। अधिकारियों ने भी बताया कि आगे से जो आदेश आएंगे, उसके अनुसार काम किया जाएगा।

अफवाहों का दौर



पंचायत राज चुनावों को लेकर इन दिनों सोशल मीडिया पर भी चर्चाओं के बाजार गर्म है। फेसबुक व व्हाटसएप में लोग रोज पंचायत चुनावों को लेकर नए-नए मैसेज पोस्ट कर रहे हैं। इससे अफवाहें भी खूब फैल रही है।

चौपाल पर भी चुनाव की चर्चा



ग्रामीण इलाकों में चाय की दुकानों एवं चौपालों पर दिनभर पंचायत चुनावों की चर्चा हो रही है। सरपंच पद का चुनाव लडऩे वाले प्रत्याशी चुनाव प्रचार में जुटें हैं तो पंचायत समिति सदस्य एवं जिला परिषद सदस्य का चुनाव लडऩे वाले प्रत्याशी टिकट के लिए जुगाड़ में लगे हुए हैं। जबकि अभी तक चुनाव को तारीख ही घोषित नहीं हुई है। गांवों में लोग दिनभर इसी चर्चा में व्यस्त नजर आ रहे हैं।

फैक्ट फाइल

ग्राम पंचायतें - 287

पंचायत समिति वार्ड - 223

जिला परिषद वार्ड - 29

पंचायत समिति प्रधान - 11

जिला प्रमुख - 1

वार्डपंच करीब - 4000

- पहले चरण में बसवा में होंगे 17 जनवरी को चुनाव- 18 ग्राम पंचायत

