विधायक ने अधिकारियों से कोरोना को लेकर लिया फीडबैक

Legislator took feedback from officials about Corona: प्रशासन क्षेत्र पर पूरी तरह निगरानी रखते हुए बरते सतर्कता

बांदीकुई. विधायक गजराज खटाना ने सोमवार को बांदीकुई, बसवा एवं बैजूपाड़ा पंचायत समिति के अधीन आने वाले ग्राम विकास अधिकारियों की बैठक ली। ग्राम विकास अधिकारी से उनके क्षेत्र में मास्क, सेनेटाइजर वितरण एवं सोडियम हाइपोक्लोराइड के छिडक़ाव के बारे में जानकारी ली।

उन्होंने कहा कि हर गांव में छिडक़ाव व लॉकडाउन की पालना कराते हुए लोगों को घरों में रहने के लिए पाबंद किया जाए। पंचायत क्षेत्र में जरुरतमंद परिवारों की सूची एवं राशन सामग्री की आवश्यकता के बारे में भी जानकारी ली गई। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सोए। इसके लिए पारदर्शिता बरतते हुए पात्र लोगों को ही राशन सामग्री व भोजन के किट मुहैया कराए जाए। इस मौके पर नगरपालिका की ओर से दुपहिया वाहनों को सेनेटाइज किए जाने के लिए बनाई गई केनोपी का विधायक व नगरपालिका चेयरमैन लक्ष्मी जायसवाल ने उद्घाटन किया।

पंचायत समिति परिसर से 1400 राशन किट से भरे दो वाहनों को विधायक ने झण्डी दिखाकर रवाना किया। वहीं उन्होंने बताया कि प्रतिदिन 600 पेकेट भोजन के प्रशासन को मुहैया कराए जा रहे हैं। इस दौरान कांग्रेस संगठन जिला महासचिव पूरणमल शर्मा की ओर से 5 सौ ग्राम सरसों के तेल की 14 सौ बोतल व 5 क्विंटल चावल उपखण्ड अधिकारी पिंकी मीणा को मुहैया कराए गए। इसके बाद सिकंदरा रोड स्थित बस स्टैण्ड पर संचालित राम रसोई का भी विधायक ने अवलोकन किया। इस मौक पर बसवा तहसीलदार ओमप्रकाश गुर्जर, नगरपालिका अधिशासी अधिकारी डॉ.बनवारीलाल, महिला एवं बाल विकास परियोजना अधिकार मोहरबाई मीणा ने भी विचार व्यक्त किए।

असहायों को बांटी रसद सामग्री

दौसा

तरुण भारत संघ थानागाजी की ओर से शिवरामपुरा बापी में असहाय करीब 80 परिवारों को रसद सामग्री के किट वितरित किए। अध्यापक बनवारीलाल शर्मा ने बताया कि किट में 10 किलो आटा, दो किलो चावल, एक किलो दाल, आधा किलो तेल, साबुन, मिर्च-मसाले आदि सामग्री थी। इस दौरान ग्राम विकास अधिकारी लोकेश गुर्जर, पटवारी हरिमोहन मीना, लिपिक राधेश्याम बंजारा, सुशील शर्मा, प्रकाश शर्मा, रामकिशन मीना, अजय बंजारा आदि थे। भामाशाहों का साफा पहनाकर सम्मान भी किया गया।