छात्रावास में छात्राओं का जीवन संकट में

कुण्डल (दौसा).

ग्राम पंचायत भांवता-भांवती में मांडा योजना के तहत संचालित राजकीय बालिका मांडा छात्रावास का भवन जर्जर हो गया है। कमरों से गिरते चूने के कारण छात्राएं भय के साएं के बीच रहने को मजबूर हैं। छात्रावास में रहने वाली बालिकाओं के लिए सुविधा के नाम पर एकमात्र शौचालय चालू अवस्था में है, जो कि छात्रावास में रहने वाली 90 छात्राओं के लिए पर्याप्त नहीं है।

Life of girls in hostel in crisis.... इसके चलते छात्राओं को कतार लगाकर घण्टों तक इंतजार करना पडता है। कुछ दिन पूर्व भांवता-भांवती सरपंच बीरबल बलाई द्वारा कोरम के साथ औचक निरीक्षण करने पर जर्जर भवन सहित अन्य सुविधाओं के अभाव होने की पोल खुलने के बाद सरपंच ने पंचायत की ओर से 8 शौचालय बनवाने की घोषणा की।

सरपंच ने बताया कि छात्रावास का पंचायत सचिव सहित अन्य ग्रामीणों के साथ निरीक्षण करने पर छात्रावास का भवन पूर्णतया जर्जर मिला। इस छात्रावास में दौसा जिले सहित आस-पास के जिले की 90 छात्राएं रहती है, लेकिन इसमें बने छह में से 5 शौचालय पूर्णतया क्षतिग्रस्त मिले।

Life of girls in hostel in crisis... बालिकाओं ने बताया कि कमरे जर्जर होने से पढ़ाई करते वक्त व सोते वक्त पट्टियों से चूना झडकऱ उनके ऊपर गिर जाता है। करीब आठ माह पूर्व छात्रावास परिसर में ही एक कमरा भी अचानक ढह गया था, लेकिन गनीमत यह रही कि ढहने से पांच दिन पूर्व ही वार्डन द्वारा बालिकाओं को अन्य कमरे में शिफ्ट कर दिया था।

समय रहते बालिकाओं को शिफ्ट नहीं किया गया होता तो एक बड़ा हादसा हो सकता था। इसके बाद से बालिकाओं में भय व्याप्त है। बालिकाओं ने बताया कि बारिश होने व बिजली गडगडाहट के समय भय के चलते सभी छात्राएं एक कमरे में बैठकर रात गुजारने को मजबूर हैं।

Life of girls in hostel in crisis... सफाई के अभाव में खेल मैदान में बडी-बड़ी घास उगी हैं। इसके चलते बालिकाएं खेलों से भी वंचित हैं। पानी की पर्याप्त व्यवस्था नहीं होने पर पंचायत ने ही बस स्टैण्ड पर स्थित टंकी से पाइप लाइन डलवाकर छात्रावास में पेयजल की व्यवस्था करवाई।

ग्रामीणों ने बताया कि छात्रावास का भवन का निर्माण 198 2 में हुआ था।जो कि अब पूर्णतया जर्जर हो चुका है। छात्रावास में रहने वाली बालिकाओं और ग्रामीणों ने सुरक्षा को देखते हुए छात्रावास का नया भवन बनाने की मांग की है।



Dispensary building.... औषधालय का भवन जर्जर

महेश्वरा कलां. कस्बे में स्थित आयुर्वेदिक औषधालय का भवन जर्जर अवस्था में है। भवन की दीवारों व छतों में दरारें चुकी है। प्लास्टर जगह-जगह से उखड़ रहा है। बरसात के दिनों में छत से पानी टपकता है। ऐसे में भवन में रखा पुराना फर्नीचर खराब हो गया है। ग्रामीणों का कहना है कि बार-बार आयुर्वेद विभाग के अधिकारियों को अवगत कराने के बाद भी समाधान नहीं किया जा रहा है।

Dispensary building... वैद्य सतीश मीना ने बताया कि भवन की छतों से प्लास्टर गिरता रहता है। ऐसे में कभी भी दुर्घटना हो सकती है। भवन जीर्ण शीर्ण हालत में है। सडक़ से एक से दो फीट नीचे होने से बरसात के दिनों में भवन परिसर में पानी भर जाता है।

लोगों द्वारा इसमें कचरा डाला जाता है। हालांकि वर्तमान में सामुदायिक भवन के एक कमरे में आयुर्वेद औषधालय अस्थाई रूप से चल रहा है। उन्होंने बताया कि कई बार प्रस्ताव उच्च अधिकारी को भी भेज दिए गए, लेकिन कोई क्रियान्विति नहीं हुई।