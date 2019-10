बैड पर लेटे मरीजों की आंखों पर गिरता है चूना

राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बडिय़ाल कला का मामला, चिकित्सालय का भवन जर्जर, मरीज परेशान