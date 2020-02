शराब की दुकानों की 5 मार्च को खुलेगी लॉटरी: 138 दुकानों के लिए आए सात हजार आवेदन

दौसा.Liquor shops will open lottery on March 5: seven thousand applications for 138 shops जिले में दो वर्ष के लिए आवंटित होने वाली 138 शराब की दुकानों के लिए अंतिम तिथि 27 फरवरी को शाम तक 7 हजार लोगों ने आवेदन दाखिल कर दिए हैं। अब आवेदन दाखिल करने वालों की किस्मत का फैसला 5 मार्च को होगा।



जिला आबकारी अधिकारी महेशचन्द्र भीमवाल ने बताया कि जिले में 98 कम्पोजिट(देशी व अंग्रेजी) की 112 दुकानें हैं। वहीं देशी शराब के 14 समूह की 16 दुकानें हैं, 10 दुकानें अंग्रेजी शराब की है। इनमें 7 दुकानें दौसा व 3 बांदीकुई नगरपालिका इलाके में हैं।



उन्होंने बताया कि देशी शराब की दुकानों के लिए 5 हजार व अंग्रेजी शराब की दुकानों के लिए 2 हजार आवेदन आए हैं। इन आवेदनों से विभाग को करीब 20 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त होने का अनुमान है। जिला आबकारी अधिकारी ने बताया कि आवेदन दाखिल करने वालों में महिला व दिव्यांगों में भी रुचि देखी गई।



उल्लेखनीय है कि वर्तमान में जो शराब के ठेके चल रहे हैं वे 31 मार्च तक चलेंगे। 31 मार्च के बाद में जिन लोगों के नाम दुकानें खुलेगी वे ही चलाएंगे। खास बात यह हैकि इस बार दो वर्ष के लिए दुकानें आवंटित होगी। हालांकि एक वर्ष पूरा होने के बाद दूसरे वर्ष के लिए विभाग से नवीनीकरण कराना होगा।